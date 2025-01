Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, Mỹ sẽ giới hạn số lượng và các quy định kỹ thuật về loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) khi xuất khẩu đến hầu hết quốc gia, ngoại trừ 18 đồng minh và đối tác thân cận của Washington. Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu công nghệ AI sang những quốc gia đối thủ như Trung Quốc, Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên.

NVIDIA đã chỉ trích động thái mới của chính quyền Mỹ Ảnh: Reuters

Lệnh hạn chế tập trung vào các bộ xử lý đồ họa (GPU), đóng vai trò quan trọng để đào tạo và vận hành mô hình AI. Nhà Trắng khẳng định các loại GPU phổ thông, thường được dùng trong trường học, cơ sở y tế hay chip chơi game sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Giới quan sát cho rằng siết chặt xuất khẩu có thể giúp Mỹ hạn chế những lỗ hổng trong quy định khiến những loại chip cao cấp dùng để phát triển AI có nguy cơ rơi vào tay các đối thủ.

"Với mục đích xấu, các hệ thống AI mạnh mẽ có khả năng làm trầm trọng thêm rủi ro an ninh quốc gia, bao gồm phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, hỗ trợ các hoạt động tấn công mạng", thông cáo từ Nhà Trắng có đoạn. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói đất nước phải chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng về năng lực AI trên thế giới trong những năm tới, điều có thể mang đến những tác động đáng kể đến kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.

Reuters cho hay động thái mới nhất cho thấy nỗ lực của Mỹ trong việc duy trì vị thế dẫn đầu về AI qua việc kiểm soát dòng chip AI toàn cầu. "Mỹ hiện dẫn đầu cả về phát triển và thiết kế chip AI, và điều quan trọng là chúng ta phải duy trì vị trí này", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trước các quy định mới từ Mỹ, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Lệnh hạn chế sẽ có hiệu lực 120 ngày kể từ khi công bố, do đó trách nhiệm thực thi sẽ thuộc về chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20.1.

Quy định mới của Mỹ vấp phải sự bất bình từ những cá nhân và doanh nghiệp trong ngành bán dẫn, cho rằng điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ về AI và vị thế dẫn đầu thị trường công nghệ.

Tân Hoa xã hôm qua dẫn lời ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ, nói rằng: "Chúng tôi vô cùng thất vọng khi một sự thay đổi chính sách có quy mô và tác động lớn như vậy lại được đưa ra vội vã vài ngày trước cuộc chuyển giao quyền lực mà không có sự tham gia trao đổi có ý nghĩa nào từ phía ngành liên quan".

Một số công ty công nghệ hàng đầu tại Mỹ như NVIDIA, Oracle chỉ trích quy định trên sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh số và kìm hãm triển vọng phát triển ngành công nghệ khi bị giới hạn xuất khẩu.

Ủy ban châu Âu cũng bày tỏ quan ngại về biện pháp của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi một số quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) và các doanh nghiệp nội địa sẽ chịu tác động bởi lệnh hạn chế. Phía châu Âu cho rằng việc cho phép các nước thành viên EU mua chip AI không giới hạn từ Mỹ sẽ mang đến lợi ích kinh tế và an ninh cho Washington thay vì rủi ro.