Thời sự

TP.HCM: Nhanh chóng bắt tài xế tấn công làm đồng nghiệp bị thương giữa đường

Trần Duy Khánh
07/09/2025 16:39 GMT+7

Chỉ sau khoảng 1 giờ gây án, công an đã truy xét, nhanh chóng bắt giữ tài xế xe tải tấn công làm đồng nghiệp bị thương, cấp cứu.

Chiều 7.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường Khánh Hội (quận 4 cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, nhanh chóng bắt giữ nam tài xế xe tải tấn công làm một đồng nghiệp bị thương, vào viện cấp cứu.

Đoạn clip ghi lại vụ tài xế xe tải tấn công làm đồng nghiệp bị thương

Nghi phạm hành nghề tài xế xe tải chuyển phát nhanh, bị công an bắt giữ ở địa bàn huyện Củ Chi cũ chỉ sau khoảng 1 giờ gây án.

Trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại 2 xe tải đậu giữa đường. Một nam thanh niên là tài xế của xe tải phía trước đã rời khỏi vị trí buồng lái, tiếp cận vị trí buồng lái của xe tải phía sau rồi liên tục tấn công vào bên trong.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 13 giờ 8 ngày 7.9 trên đường Hoàng Diệu, phường Khánh Hội (quận 4 cũ). Vụ việc làm một người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là đồng nghiệp của nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Khánh Hội cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm chỉ sau khoảng 1 giờ gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

