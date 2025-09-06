TP.HCM: Xác minh clip ẩu đả liên quan nghệ sĩ, YouTuber

Ngày 6.9, nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả, gây thương tích, xảy ra tại một cơ sở kinh doanh ẩm thực. Đáng chú ý, trong đoạn clip, có sự xuất hiện của nghệ sĩ và YouTuber.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn phường An Lạc (quận Bình Tân cũ, TP.HCM) tối 4.9.

Đoạn clip thể hiện vụ ẩu đả xảy ra ngay tại bàn tiệc có rất đông người. Trong đó, có một nam thanh niên bị thương khá nặng, gục tại bàn. Nạn nhân được những người khác đưa ra đường chờ xe cấp cứu, trong tình trạng bất tỉnh, máu đầu chảy nhiều. Trong các đoạn clip có sự xuất hiện của nghệ sĩ V.V.L.T (nghệ danh L.T).

Liên quan vụ việc, Công an phường An Lạc đã đưa một số người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Thông tin ban đầu cho thấy, tối 4.9, tại một quán ăn trên đường số 7 (phường An Lạc) có tổ chức buổi tiệc.

Buổi tiệc này có sự tham gia của gia đình nghệ sĩ có nghệ danh L.T, doanh nhân và một số YouTuber. Trong lúc ăn uống thì nhóm người này xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả làm một người bị thương.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.