Thêm một nghệ sĩ chia tay 'Sao nhập ngũ'

Tập 5 Sao nhập ngũ lên sóng chứng kiến khoảnh khắc chia tay ca sĩ Jun Phạm. Trước đó, dù lịch trình bận rộn, “anh tài” 8X vẫn sắp xếp thời gian đồng hành cùng chương trình. Sự xuất hiện ngắn ngủi của học trò Ngô Thanh Vân không chỉ mang đến niềm vui mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần đối với các đồng đội trong đơn vị.

Jun Phạm trong khoảnh khắc nói lời chia tay đồng đội Ảnh: NSX

Nếu ở mùa trước, Jun từng gặp chấn thương tay và phải dừng lại ở thử thách đu dây. Lần này anh đã trở lại mạnh mẽ hơn. Trước sự cổ vũ của mọi người, nam ca sĩ tái hiện màn leo dây ngang, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cựu thành viên nhóm 365 chia sẻ: “Dù chỉ có thể ở lại nửa ngày thôi nhưng khoảnh khắc này cho tôi thêm nhiều nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình không hề hối hận khi quay lại”.

Loạt thử thách ở 'Sao nhập ngũ'

Sau đó, các nghệ sĩ bước vào phần thi leo dây ngang - được xem là “thước đo” cho sức bền, sự dẻo dai. Trong tập này, Trang Pháp gây bất ngờ khi thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ, xuất sắc cán đích dây số 1.

Trang Pháp nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Ảnh: NSX

Trong khi đó, Diệu Nhi tiếp tục khẳng định phong độ ổn định. Ở mùa trước, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất vượt qua được đường đua 20 m. Lần trở lại này, sao nữ tiếp tục hoàn thành thử thách trọn vẹn, giúp đội của mình giành giải nhất chung cuộc.

Còn các chiến sĩ nam bước vào thử thách kết bè vượt sông - nội dung đòi hỏi không chỉ thể lực dẻo dai mà còn cả sự phối hợp chặt chẽ. Nhiều nghệ sĩ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, điển hình là Độ Mixi khi đang gặp chấn thương đĩa đệm. Thế nhưng anh vẫn quyết đồng hành cùng đồng đội.

Các nghệ sĩ căng thẳng trong phần thử thách boxing Ảnh: NSX

Sau màn bám đuổi nghẹt thở, đội Bình An – Mạc Văn Khoa – Văn Tùng cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 38 giây. Khoảnh khắc giành chiến thắng, Mạc Văn Khoa xúc động chia sẻ: “Quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết. Tôi thật sự khâm phục các quân nhân khi họ phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều”.

Khép lại tập 5, các nghệ sĩ còn bước vào nội dung huấn luyện võ chiến đấu tay không, boxing trên thao trường tổng hợp. Đây là phần thi đối kháng trực tiếp, nơi các chiến sĩ phải vận dụng cả kỹ năng, chiến thuật lẫn ý chí để giành chiến thắng.

Các chiến sĩ sẽ đấu loại trực tiếp, đội thắng giành quyền đi tiếp và tiến vào vòng chung kết. Trong đó, trận tranh tài giữa Anh Tú và Thanh Duy tạo nên cao trào khi “Voi Bản Đôn” tung cú đòn quyết định khiến đồng đội ngã gục. Kết quả cuối cùng của phần boxing sẽ được công bố trong tập tiếp theo của chương trình.