Ninh Dương Lan Ngọc rời 'Sao nhập ngũ' vì chấn thương

Lan Ngọc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dù gặp chấn thương Ảnh: NSX

Ở thử thách chặt ngói - chịu gậy trong Sao nhập ngũ, màn thể hiện của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu khiến nhiều người bất ngờ. Trong đó, giọng ca Anh ơi ở lại công phá thành công 5 viên ngói trong sự thán phục của đồng nghiệp. Trước khi chương trình lên sóng, Độ Mixi từng hé lộ: “Ba ngày đầu tôi cảm nhận Chi Pu đúng kiểu gái Hà Nội xinh xắn, thùy mị. Nhưng đến khi khó khăn, chông gai thì cô ấy mới bắt đầu biến hình”.

Dù đang gặp chấn thương song nữ diễn viên Gái già lắm chiêu vẫn quyết định đăng ký công phá 3 viên ngói. Trước lựa chọn liều lĩnh của Lan Ngọc, Chi Pu nhắc nhở: “Chị ơi đau đấy”. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn quyết thực hiện thành công. Đón nhận lời tán thưởng, Lan Ngọc bộc bạch: “Thật ra tôi cũng rất căng thẳng. Từ sáng giờ tôi làm không được gì nhiều nên với nhiệm vụ này, tôi cố gắng hết sức mình. Dù hoàn thành một nội dung nhỏ nhưng tôi vẫn thấy tự hào”.

Chi Pu gây bất ngờ trong tập 3 Sao nhập ngũ Ảnh: NSX

Lan Ngọc tiếc nuối khi chia tay 'Sao nhập ngũ'

Do chấn thương chân chưa kịp hồi phục, trong tập 3, Ninh Dương Lan Ngọc xin dừng lại hành trình ở Sao nhập ngũ 2025. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân tiếc nuối khi đưa ra quyết định này. Cô bộc bạch: “Lúc đầu tôi mong muốn nhiều điều, nhưng không đủ khả năng nên sợ thành phá hoại. Nếu như mọi người cứ cõng tôi như vậy trong một chuyến hành trình dài, tôi sẽ áp lực lắm”.

Lan Ngọc tâm sự khi là “tân binh” của Sao nhập ngũ, cô mong muốn được thể hiện bản thân. Tuy nhiên việc gặp chấn thương khiến nữ diễn viên thấy mình trở thành gánh nặng cho đồng đội. “Tham gia chương trình, tuy chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ trong quá trình huấn luyện nhưng bản thân cảm thấy rất tự hào vì được khoác lên mình màu xanh áo lính”, cô chia sẻ.

Lan Ngọc nhắn nhủ đến các đồng đội trước khi chia tay chương trình Ảnh: NSX

Trong buổi chia tay giản dị được các đồng đội tổ chức, nữ diễn viên không quên “quăng miếng” dặn dò Hòa Minzy “bớt gáy” khiến ai cũng bật cười. Cô cũng không quên động viên Minh Tú - đang gặp chấn thương và LyLy - từng suýt ngất xỉu khi thực hiện nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ.

Việc Lan Ngọc quyết tâm tham gia Sao nhập ngũ dù chấn thương là bởi cô muốn góp sức cho một mùa đặc biệt và vì không biết cơ hội trải nghiệm này có đến lần nào nữa không. Nhìn lại hành trình đó, nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi hạnh phúc vì được khoác lên người bộ quân phục, chứng kiến Quân đội Nhân dân Việt Nam luyện tập thế nào. Đối với tôi, đó là một chuyến hành trình rất đẹp rồi”.

Chi Pu tiếc nuối vì Ninh Dương Lan Ngọc phải dừng lại hành trình Sao nhập ngũ vì chấn thương ở chân. Cô mong nếu có dịp trở lại chương trình hoặc tham gia các thử thách sẽ có cơ hội về chung đội với đàn chị. Trong khi đó, Diệu Nhi kể trước ngày quay hình, cô và Ninh Dương Lan Ngọc đã hẹn nhau “dù khó khăn cũng sẽ cùng tham gia chương trình". Nữ diễn viên nhấn mạnh: “Ai cũng biết sức khỏe là quan trọng, nhưng chị Ngọc muốn cống hiến và trải nghiệm, đó là điều rất đáng trân trọng”.