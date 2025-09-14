TP.HCM: Cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn

Chiều 14.9, người dùng mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông bị người đàn ông dùng tay đánh tới tấp vào mặt. Vụ việc xảy ra tại giao lộ đông đúc phương tiện, gây mất an ninh trật tự.

Cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip chia sẻ trên mạng cho thấy, một người đàn ông trung niên đã hành hung, dùng tay đánh liên tiếp vào bụng, mặt một người cụ ông. Trong khi đó, cụ ông đeo ba lô không có sức chống trả, chỉ biết ôm mặt.

Vụ việc xảy ra tại ngã tư, xung quanh các phương tiện qua lại bị ùn tắc. Có người ra can ngăn, sau đó thì người đàn ông trung niên lên xe bỏ đi.

Nhiều người bình luận bày tỏ bức xúc vì người đàn ông trẻ khỏe lại hành hung người lớn tuổi giữa đường.

Theo anh T., chủ nhân đoạn clip, vụ việc xảy lúc 15 giờ 10 ngày 12.9 tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM).

Liên quan vụ cụ ông bị đánh tới tấp, Công an phường Sài Gòn đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương truy tìm người liên quan, xác minh xử lý theo quy định.