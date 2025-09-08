Vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng: Tạm ngưng hoạt động phòng khám

Liên quan vụ "TP.HCM: Xác minh clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng", ngày 8.9, UBND phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) phối hợp công an phường và Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Phòng khám răng hàm mặt nha khoa Tuyết Chinh (49 Trần Thị Nghỉ). Đoàn kiểm tra có báo cáo về diễn biến và kết quả xác minh, xử lý ban đầu.

Đoạn clip ghi lại vụ hành hung tại Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Báo cáo nêu, lúc 16 giờ 30 ngày 3.9, bà N.T.T.T (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đến Công an phường Hạnh Thông trình báo về việc bị hành hung tại Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh. Vụ hành hung làm bà bị trầy xước ở cổ, 2 tay, vai, đau đầu và hư hại điện thoại, mắt kính. Bà T. đã vào điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Công an phường Hạnh Thông đã tiếp nhận, đưa người liên quan về trụ sở lấy lời khai và lập hồ sơ điều tra, xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và các hành vi khác để xử lý theo quy định. Công an thu giữ nhiều tài liệu và clip ghi lại vụ việc.

Sáng 8.9, đoàn kiểm tra có mặt ghi nhận hoạt động tại phòng khám nha khoa nói trên.

Làm việc với đoàn kiểm tra, cơ sở này cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, do bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh đại diện pháp luật. Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 24.4.2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Hình thức tổ chức là phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Nguyễn Thị Tuyết Chinh do Sở Y tế Đồng Nai cấp ngày 7.5.2014.

Nữ bác sĩ vô cùng hung hãn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoàn kiểm tra kết luận, phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo hoạt động về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất được phê duyệt, chưa đảm bảo nhân sự hành nghề có giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký hành nghề tại Sở Y tế TP.HCM.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Yêu cầu phòng khám có văn bản giải trình về hoạt động của cơ sở, cung cấp các hồ sơ giấy tờ còn thiếu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Cơ sở chỉ được đăng tải quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp danh mục kỹ thuật được duyệt.

Yêu cầu những người liên quan ở phòng khám ngưng ngay hoạt động khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Vụ 'nha sĩ hành hung khách hàng': Yêu cầu đánh giá chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 7.9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh người đàn ông, hành hung và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại một người phụ nữ khác.

Theo nội dung clip, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ nha khoa và là chủ phòng khám. Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, kéo ngã, bóp cổ và giật điện thoại ném xuống đất.

Thấy vậy, một người đàn ông lao vào ngăn cản thì bị người phụ nữ mặc áo blouse đánh vào mặt. Sau đó, người phụ nữ mặc áo blouse tiếp tục ném hàng loạt vật dụng, trái cây vào vị khách.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại Phòng khám nha khoa T.C trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM.

Tối cùng ngày, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong việc làm răng giữa phòng răng và nữ khách hàng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hộ kinh doanh nha khoa T.C có địa chỉ trên đường Trần Thị Nghỉ, do sở này cấp giấy phép hoạt động ngày 24.4.2019. Hình thức tổ chức, Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, Nha khoa này do bác sĩ N.T.T.C (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kỹ thuật. Bà C. có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt do Sở Y tế Đồng Nai cấp.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nắm thông tin vụ việc và phối hợp công an làm rõ, xử lý.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh, báo cáo làm rõ nội dung phản ánh về vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Vụ việc gây bức xúc dư luận ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 15.9.



