Thời sự

TP.HCM: Xác minh clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Trần Duy Khánh - Duy Tính
07/09/2025 20:27 GMT+7

Cơ quan chức năng đang xác minh clip, làm rõ thông tin chủ một phòng khám nha khoa trên địa bàn phường Hạnh Thông (TP.HCM) có hành vi cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại, hành hung khách hàng.

Tối 7.9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh người đàn ông, hành hung và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại một người phụ nữ khác.

TP.HCM: Xác minh clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng- Ảnh 1.

Xác minh clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ nha khoa và là chủ phòng khám. Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, kéo ngã, bóp cổ và giật điện thoại ném xuống đất.

Thấy vậy, một người đàn ông lao vào ngăn cản thì bị người phụ nữ mặc áo blouse đánh vào mặt. Sau đó, người phụ nữ mặc áo blouse tiếp tục ném hàng loạt vật dụng, trái cây vào vị khách.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại phòng khám nha khoa T.T (trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ, TP.HCM).

Tối cùng ngày, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong việc làm răng giữa phòng răng và nữ khách hàng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hộ kinh doanh nha khoa T.T có địa chỉ trên đường Trần Thị Nghỉ, do sở này cấp giấy phép hoạt động ngày 24.4.2019. Hình Thức tổ chức, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. Nha khoa này do bác sĩ N.T.T.C (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kĩ thuật. Bà C. có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt do Sở Y tế Đồng Nai cấp.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nắm thông tin vụ việc và phối hợp công an làm rõ, xử lý.

TP.HCM: Xác minh clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng- Ảnh 2.

Người đàn ông bị đánh vào mặt

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ chủ phòng khám nha khoa hành hung khách đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

