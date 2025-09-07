Ăn chà là thành 'trend' mạng xã hội: Cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát?

Nhiều người ăn chà là màu vàng tươi và quay clip chia sẻ cảm nhận với mọi người. Theo "mách bảo" của dân mạng, họ cắn thử trái chà là theo chiều ngang rồi chuyển sang chiều dọc để so sánh, biểu cảm có sự thay đổi: lúc hơi nhăn vì vị chát, khi gật gù mỉm cười vì ngọt lịm. Các clip nhận về hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận sôi nổi.

Tài khoản Hiền Bùi bình luận: "Mình thấy cắn ngang, cắn dọc đều ngọt, quan trọng mình mua quả chín già, vỏ rám". Bạn Hồng Hạnh viết: "Mình thấy chát ở phần vỏ còn ngọt ở phần thịt và bỏ hạt. Ăn cũng được nhưng ngọt quá, như mía". Nickname Cẩm Duyên bày tỏ: "Mình thích ăn trái này, ngọt thanh. Chỗ mình bán 150.000 - 200.000 đồng/kg".

Chị Đào Thị Lý (ở Hà Nội) cho biết trái chà là tươi đang được nhiều người quan tâm, mua về ăn thử. Chị cũng đọc được thông tin cắn dọc trái theo đúng chiều xơ của trái sẽ giòn hơn, dễ tách thớ và quan trọng ít chát hơn.

"Tôi nhận ra rằng các loại trái đa số sẽ chín đầu hoặc đuôi trước. Nếu cắn ngang vào phần non sẽ bị chát hoặc cắn vào phần đã chín sẽ ngọt. Mình cắn dọc để ăn đều 2 phần trong miệng vị chát sẽ ít đi. Các loại vỏ thường có chất gây chát, mình loại bỏ hết vỏ, phần xơ ở giữa cho dễ ăn. Sau khi gọt vỏ, bỏ xơ chỉ còn phần cùi thực sự ăn ngon khó cưỡng, ngọt mát, giòn rụm", chị Lý cho biết.

Chị Lý trưng bày chà là tại nhà ẢNH: NVCC

Theo chị Lý, nếu người mua chọn trái chín hẳn vị sẽ ngọt, không nhất thiết phải cắn ngang hay cắn dọc. Mỗi lần chị thường mua cả cành khoảng 5 - 6 kg vừa ăn vừa trưng bày với giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Chị Phạm Thị Phương Mai (34 tuổi, ở Lào Cai) - chủ kênh TikTok Mai Tây Bắc cũng chia sẻ trải nghiệm khi ăn trái chà là. Chị được một người ở An Giang gửi tặng, khi nhận trái chà là vẫn vàng tươi, đẹp mắt.

Nhiều người gọt vỏ khi ăn chà là để bớt vị chát ẢNH: NVCC

"Trái chà là sẽ có hai đầu, phần gần cuống sẽ ngọt hơn phần dưới. Khi cắn dọc vị ngọt chát sẽ trung hòa giữa hai đầu, dễ ăn hơn. Vì vậy nếu cắn ngang nhưng đúng vào phần gần cuống vị cũng ngọt, không chát như phần đuôi. Trái nào non có màu sáng hơn, độ chát sẽ nhiều hơn so với trái sẫm màu, có vết nứt. Những trái già chín hẳn sẽ rất ngọt, khi gọt vỏ gần như không còn vị chát", chị Phương Mai cho hay.

Chị Nguyễn Phương (26 tuổi, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết cách đây ít ngày vừa mua chà là với giá 100.000 đồng/kg. "Lúc đầu không biết ăn, mình cắn ngang ăn cả vỏ thì có vị chát. Sau khi lên mạng tìm hiểu, mình quyết định gọt vỏ thì dễ ăn hơn, vị ngọt thanh, không quá chát", chị Phương chia sẻ.

Theo một chuyên gia dinh dưỡng, chà là giàu dưỡng chất, chất chống oxy hóa, chất xơ, đường tự nhiên… Loại trái này có hàm lượng calo cao, vị ngọt dễ khiến nhiều người ăn quá tay. Vì vậy, mọi người chỉ nên ăn chà là ở mức vừa phải để tốt cho sức khỏe.

