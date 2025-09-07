Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Tối 7.9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh người đàn ông, hành hung và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại một người phụ nữ khác.

Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Tối cùng ngày, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong việc làm răng giữa phòng răng và nữ khách hàng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hộ kinh doanh nha khoa T.C có địa chỉ trên đường Trần Thị Nghỉ, do sở này cấp giấy phép hoạt động ngày 24.4.2019. Hình Thức tổ chức, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. Nha khoa này do bác sĩ N.T.T.C (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kĩ thuật. Bà C. có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt do Sở Y tế Đồng Nai cấp.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nắm thông tin vụ việc và phối hợp công an làm rõ, xử lý.

Người đàn ông bị đánh vào mặt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ chủ phòng khám nha khoa hành hung khách đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.