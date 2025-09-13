Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh

Liên quan bài phóng sự Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Cạm bẫy sinh viên mùa nhập học, ngày 13.9, đại diện UBND phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) cho biết đã nắm thông tin vụ việc.

Lực lượng công an chốt chặn bên ngoài ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Lực lượng công an bất ngờ kiểm tra ổ nhóm đa cấp tại quán cà phê YeYj ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 13.9, ổ nhóm đa cấp không phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật này vẫn hoạt động rầm rộ tại quán cà phê YeYj ở số 70 Lê Lợi (phường Hạnh Thông).

Từ 8 giờ 30 phút, nhóm đa cấp lần lượt đón các sinh viên đến quán cà phê để học làm giàu. Chỉ khoảng 30 phút, chúng tôi ghi hình đã có 5 sinh viên được nhóm này đón lên tầng 2 quán.

Gương mặt các sinh viên xen lẫn háo hức và lo lắng. Háo hức vì mường tượng về một công việc thu nhập ổn định, có chi phí trang trải cuộc sống sinh viên. Lo lắng vì "độ uy tín" khi nơi tuyển dụng là quán cà phê, hàng chục sinh viên trong không gian chật hẹp đến ngột ngạt.

Đến 10 giờ, nhóm đa cấp vẫn tiếp tục đón sinh viên vào văn phòng không phép để hoạt động.

Phản ánh tới PV Thanh Niên, nhiều phụ huynh, học sinh, sinh viên bày tỏ lo lắng khi mới nhập học đã bị “bao vây” bởi cạm bẫy đa cấp trá hình. Họ đề nghị cơ quan chức năng cần sớm thanh kiểm tra, chấn chỉnh để bảo vệ học sinh, sinh viên.

Nếu không kịp thời ngăn chặn, nhiều sinh viên, nhóm dễ bị tổn thương có thể mất tiền, thậm chí sa vào vòng xoáy nợ nần. Đã đến lúc Sở Công thương TP.HCM, chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, xử lý dứt điểm để trả lại môi trường học tập, sinh hoạt an toàn cho tân sinh viên.

Nhiều người được công an đưa lên xe biển số xanh ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Liên quan vụ việc, UBND phường Hạnh Thông xác nhận đã chuyển thông tin đến các đơn vị liên quan, phối hợp xác minh và cho hay sẽ sớm lập tổ công tác kiểm tra, xử lý.

Đến 10 giờ 30 phút, tổ công tác, trong đó có lực lượng công an, an ninh khu vực xuất hiện tại quán cà phê. Trên tay tổ công tác là tập giấy tờ. Khoảng 11 giờ, tổ công tác đang làm việc với nhóm đa cấp tại tầng 2. Ở trước cửa ra vào quán tại tầng trệt, lực lượng an ninh khu vực trực chốt. Các sinh viên mới đến đều được lực lượng yêu cầu ra về vì bên trong, tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Lúc 11 giờ 15 phút và 11 giờ 30 phút, có thêm nhiều chiến sĩ công an, cảnh sát hình sự đến quán cà phê YeYj.

Ít phút sau, các xe thùng biển số xanh được điều đến, đưa nhiều người cùng nhiều tài liệu về trụ sở. Số khác thì được đưa đi bằng xe máy.

Đến 12 giờ, ô tô bán tải của cảnh sát và xe tải biển số xanh tiếp tục đến, đưa nhiều người rời khỏi quán cà phê.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật.

Một tổ túc trực bên ngoài, bên trong, tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Công an đưa những người liên quan về trụ sở làm việc ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Ô tô bán tải của cảnh sát xuất hiện trước quán cà phê ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Công an đưa nhiều người về trụ sở ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Một số người trong nhóm đa cấp được đưa khỏi quán cà phê, về trụ sở công an ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Lực lượng chức năng yêu cầu sinh viên ra về, đảm bảo tổ công tác làm nhiệm vụ ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Tổ công tác có lực lượng công an, an ninh khu vực xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Thành viên nhóm đa cấp (nữ áo đen) đón một sinh viên đến quán cà phê ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp không phép vẫn hoạt động tại quán cà phê YeYj, phường Hạnh Thông ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Nhóm đa cấp hoạt động sáng 13.9, trước khi lực lượng công an xuất hiện ẢNH: NGUYỄN TRÚC