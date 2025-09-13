Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh

Trần Duy Khánh - Nguyễn Trúc
13/09/2025 12:14 GMT+7

Rất đông lực lượng công an, cảnh sát hình sự xuất hiện, bất ngờ kiểm tra ổ nhóm đa cấp hoạt động không phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật vẫn ngang nhiên đón sinh viên, hoạt động tại quán cà phê YeYj (số 70 Lê Lợi, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) mà Thanh Niên phản ánh.

Liên quan bài phóng sự Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Cạm bẫy sinh viên mùa nhập học, ngày 13.9, đại diện UBND phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) cho biết đã nắm thông tin vụ việc.

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 1.

Lực lượng công an chốt chặn bên ngoài

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 2.

Lực lượng công an bất ngờ kiểm tra ổ nhóm đa cấp tại quán cà phê YeYj

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 13.9, ổ nhóm đa cấp không phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật này vẫn hoạt động rầm rộ tại quán cà phê YeYj ở số 70 Lê Lợi (phường Hạnh Thông).

Từ 8 giờ 30 phút, nhóm đa cấp lần lượt đón các sinh viên đến quán cà phê để học làm giàu. Chỉ khoảng 30 phút, chúng tôi ghi hình đã có 5 sinh viên được nhóm này đón lên tầng 2 quán. 

Gương mặt các sinh viên xen lẫn háo hức và lo lắng. Háo hức vì mường tượng về một công việc thu nhập ổn định, có chi phí trang trải cuộc sống sinh viên. Lo lắng vì "độ uy tín" khi nơi tuyển dụng là quán cà phê, hàng chục sinh viên trong không gian chật hẹp đến ngột ngạt.

Đến 10 giờ, nhóm đa cấp vẫn tiếp tục đón sinh viên vào văn phòng không phép để hoạt động.

Phản ánh tới PV Thanh Niên, nhiều phụ huynh, học sinh, sinh viên bày tỏ lo lắng khi mới nhập học đã bị “bao vây” bởi cạm bẫy đa cấp trá hình. Họ đề nghị cơ quan chức năng cần sớm thanh kiểm tra, chấn chỉnh để bảo vệ học sinh, sinh viên.

Nếu không kịp thời ngăn chặn, nhiều sinh viên, nhóm dễ bị tổn thương có thể mất tiền, thậm chí sa vào vòng xoáy nợ nần. Đã đến lúc Sở Công thương TP.HCM, chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, xử lý dứt điểm để trả lại môi trường học tập, sinh hoạt an toàn cho tân sinh viên.

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 3.

Nhiều người được công an đưa lên xe biển số xanh

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Liên quan vụ việc, UBND phường Hạnh Thông xác nhận đã chuyển thông tin đến các đơn vị liên quan, phối hợp xác minh và cho hay sẽ sớm lập tổ công tác kiểm tra, xử lý.

Đến 10 giờ 30 phút, tổ công tác, trong đó có lực lượng công an, an ninh khu vực xuất hiện tại quán cà phê. Trên tay tổ công tác là tập giấy tờ. Khoảng 11 giờ, tổ công tác đang làm việc với nhóm đa cấp tại tầng 2. Ở trước cửa ra vào quán tại tầng trệt, lực lượng an ninh khu vực trực chốt. Các sinh viên mới đến đều được lực lượng yêu cầu ra về vì bên trong, tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Lúc 11 giờ 15 phút và 11 giờ 30 phút, có thêm nhiều chiến sĩ công an, cảnh sát hình sự đến quán cà phê YeYj.

Ít phút sau, các xe thùng biển số xanh được điều đến, đưa nhiều người cùng nhiều tài liệu về trụ sở. Số khác thì được đưa đi bằng xe máy.

Đến 12 giờ, ô tô bán tải của cảnh sát và xe tải biển số xanh tiếp tục đến, đưa nhiều người rời khỏi quán cà phê.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật.

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 4.

Một tổ túc trực bên ngoài, bên trong, tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 5.

Công an đưa những người liên quan về trụ sở làm việc

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 6.

Ô tô bán tải của cảnh sát xuất hiện trước quán cà phê

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 7.

Công an đưa nhiều người về trụ sở

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 8.

Một số người trong nhóm đa cấp được đưa khỏi quán cà phê, về trụ sở công an

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 9.

Lực lượng chức năng yêu cầu sinh viên ra về, đảm bảo tổ công tác làm nhiệm vụ

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 10.

Tổ công tác có lực lượng công an, an ninh khu vực xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 11.

Thành viên nhóm đa cấp (nữ áo đen) đón một sinh viên đến quán cà phê

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 12.

Đa cấp không phép vẫn hoạt động tại quán cà phê YeYj, phường Hạnh Thông

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 13.

Nhóm đa cấp hoạt động sáng 13.9, trước khi lực lượng công an xuất hiện

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Công an vào cuộc ngay khi Thanh Niên phản ánh- Ảnh 14.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Tin liên quan

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Cạm bẫy sinh viên mùa nhập học

Đa cấp lừa đảo ở TP.HCM: Cạm bẫy sinh viên mùa nhập học

Thời điểm TP.HCM chào đón hàng chục ngàn tân sinh viên từ khắp các tỉnh, thành đổ về để chuẩn bị cho năm học mới thì một nỗi lo vẫn âm ỉ, cạm bẫy của những đường dây đa cấp biến tướng đang rình rập.

Khám phá thêm chủ đề

đa cấp sinh viên công an TP.HCM Báo Thanh Niên phường Hạnh Thông UBND phường Hạnh Thông đa cấp biến tướng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
