Công an phường Thủ Đức tổng kiểm tra cảng, phát hiện tài xế dương tính ma túy

Ngày 12.9, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về ma túy với trường hợp tài xế ra vào cụm cảng Trường Thọ.

Nam tài xế dương tính với ma túy ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

8 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác lập chốt trên đường số 1, tuyến đường duy nhất nối vào cảng Trường Thọ.

Khi phát hiện sự xuất hiện của lực lượng chức năng, không ít tài xế đã tìm cách quay đầu phương tiện, né tránh kiểm tra. Đáng chú ý, một số trường hợp còn cố tình dùng điện thoại ghi hình, thông báo cho đồng nghiệp né mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hành vi này đã nhanh chóng bị lực lượng phòng chống tội phạm Công an phường Thủ Đức phát hiện, ngăn chặn kịp thời, bảo đảm công tác kiểm tra diễn ra an toàn, đúng mục tiêu đề ra.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra ùn ứ, thời gian kiểm tra đối với mỗi tài xế (nếu không vi phạm) chưa đến 5 phút. Bên cạnh đó, các tài xế được tổ công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật.

Lúc 9 giờ 50 phút, Công an phường Thủ Đức phát hiện nam tài xế N.V.A (31 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe đầu kéo biển số 66C - 040.xx có biểu hiện nghi vấn. Qua test nhanh, nam tài xế này dương tính với ma túy. Làm việc với công an, người này thừa nhận đã sử dụng ma túy đá ngay trong cabin xe cùng một đồng nghiệp khác tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Nam tài xế này sau đó được đưa về trụ sở công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định. Trong trường hợp kết quả xác minh chưa có dấu hiệu tội phạm, vụ việc được chuyển CSGT lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Với hành vi này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Ngoài trường hợp của tài xế N.V.A, khoảng 40 tài xế khác được kiểm tra trong sáng 12.9 đều chấp hành nghiêm chỉnh, thể hiện tinh thần hợp tác, âm tính với ma túy. Sau khi hoàn tất kiểm tra, nhiều tài xế đã chủ động ký cam kết lái xe an toàn.

Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường Thủ Đức, cho hay trong thời gian tới, công an phường tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cụm cảng, bến bãi kinh doanh vận tải trên địa bàn. Bên cạnh đó, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các tài xế để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra:

Đa số tài xế chấp hành hiệu lệnh kiểm tra ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Dụng cụ kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể thông qua nước tiểu ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 40 tài xế được kiểm tra, chỉ có 1 trường hợp dương tính ma túy ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH