Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an phường Thủ Đức tổng kiểm tra cảng, phát hiện tài xế dương tính ma túy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/09/2025 13:08 GMT+7

Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị chức năng tổng kiểm tra, phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính chất ma túy khi vào cảng Trường Thọ.

Ngày 12.9, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về ma túy với trường hợp tài xế ra vào cụm cảng Trường Thọ.

Công an phường Thủ Đức tổng kiểm tra cảng, phát hiện tài xế dương tính ma túy - Ảnh 1.

Nam tài xế dương tính với ma túy

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

8 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác lập chốt trên đường số 1, tuyến đường duy nhất nối vào cảng Trường Thọ.

Khi phát hiện sự xuất hiện của lực lượng chức năng, không ít tài xế đã tìm cách quay đầu phương tiện, né tránh kiểm tra. Đáng chú ý, một số trường hợp còn cố tình dùng điện thoại ghi hình, thông báo cho đồng nghiệp né mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hành vi này đã nhanh chóng bị lực lượng phòng chống tội phạm Công an phường Thủ Đức phát hiện, ngăn chặn kịp thời, bảo đảm công tác kiểm tra diễn ra an toàn, đúng mục tiêu đề ra.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra ùn ứ, thời gian kiểm tra đối với mỗi tài xế (nếu không vi phạm) chưa đến 5 phút. Bên cạnh đó, các tài xế được tổ công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật.

Lúc 9 giờ 50 phút, Công an phường Thủ Đức phát hiện nam tài xế N.V.A (31 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe đầu kéo biển số 66C - 040.xx có biểu hiện nghi vấn. Qua test nhanh, nam tài xế này dương tính với ma túy. Làm việc với công an, người này thừa nhận đã sử dụng ma túy đá ngay trong cabin xe cùng một đồng nghiệp khác tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Nam tài xế này sau đó được đưa về trụ sở công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định. Trong trường hợp kết quả xác minh chưa có dấu hiệu tội phạm, vụ việc được chuyển CSGT lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Với hành vi này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Ngoài trường hợp của tài xế N.V.A, khoảng 40 tài xế khác được kiểm tra trong sáng 12.9 đều chấp hành nghiêm chỉnh, thể hiện tinh thần hợp tác, âm tính với ma túy. Sau khi hoàn tất kiểm tra, nhiều tài xế đã chủ động ký cam kết lái xe an toàn.

Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường Thủ Đức, cho hay trong thời gian tới, công an phường tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cụm cảng, bến bãi kinh doanh vận tải trên địa bàn. Bên cạnh đó, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các tài xế để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra:

Công an phường Thủ Đức tổng kiểm tra cảng, phát hiện tài xế dương tính ma túy - Ảnh 2.

Đa số tài xế chấp hành hiệu lệnh kiểm tra

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an phường Thủ Đức tổng kiểm tra cảng, phát hiện tài xế dương tính ma túy - Ảnh 3.

Dụng cụ kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể thông qua nước tiểu

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an phường Thủ Đức tổng kiểm tra cảng, phát hiện tài xế dương tính ma túy - Ảnh 4.

Khoảng 40 tài xế được kiểm tra, chỉ có 1 trường hợp dương tính ma túy

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an phường Thủ Đức tổng kiểm tra cảng, phát hiện tài xế dương tính ma túy - Ảnh 5.

Phương tiện ra vào cảng hầu hết là xe đầu kéo, xe tải lớn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tin liên quan

Tài xế container dương tính ma túy, bỏ chạy trên cao tốc khi bị CSGT kiểm tra

Tài xế container dương tính ma túy, bỏ chạy trên cao tốc khi bị CSGT kiểm tra

Nam tài xế điều khiển xe container dương tính với ma túy, liên tục bỏ chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu kiểm tra.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy công an TP.HCM Cảng Trường Thọ tài xế Thủ Đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận