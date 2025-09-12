Chồng bạo lực với vợ có thể bị cấm tiếp xúc, công an xã giám sát

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 66/2025 của Bộ Công an, hiệu lực thi hành kể từ 4.9.

Theo quy định tại luật Phòng, chống bạo lực gia đình, "cấm tiếp xúc" là một trong 10 nhóm biện pháp để ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Người có hành vi bạo lực gia đình nếu thuộc diện áp dụng biện pháp này sẽ bị cấm đến gần người bị bạo lực gia đình hoặc sử dụng phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

Công an xã sẽ thực hiện giám sát người có hành vi bạo lực gia đình (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Tại Thông tư 66, Bộ Công an quy định rõ, ngay sau khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc, trưởng công an cấp xã phải phân công ngay người thực hiện việc giám sát bằng hình thức nhanh nhất, đồng thời trong thời hạn 1 giờ phải ban hành quyết định phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc.

Người được phân công giám sát là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có đạo đức tốt, có điều kiện, có khả năng thực hiện giám sát, trên tinh thần tự nguyện. Các thành phần có thể lựa chọn như: tổ trưởng tổ dân phố; trưởng thôn; thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thành viên Mặt trận Tổ quốc; thành viên là hội viên, ban chấp hành hội phụ nữ cấp xã; thành viên ban quản lý nhà chung cư; người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Việc ban hành quyết định phân công người giám sát phải căn cứ vào nhân thân, điều kiện, hoàn cảnh của người bị giám sát; căn cứ vào nhân thân, điều kiện, hoàn cảnh, năng lực và khối lượng công việc của người được phân công giám sát. Một người có thể được phân công giám sát nhiều người nhưng không quá 3 người trong cùng một thời điểm.

Trong thời hạn 1 giờ kể từ khi có quyết định phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc, công an cấp xã triệu tập người bị giám sát, mời thành viên gia đình của người bị giám sát, mời người bị bạo lực gia đình, mời thành viên gia đình của người bị bạo lực gia đình, mời trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại nơi cư trú của người bị giám sát và người bị bạo lực gia đình, mời người giám sát để thông báo về việc thực hiện giám sát.

Trường hợp người bị giám sát không chấp hành việc nhận quyết định phân công người giám sát thì phải lập biên bản, phải có sự chứng kiến của người được phân công giám sát hoặc cha, mẹ của người bị giám sát và lưu vào hồ sơ thực hiện giám sát.

Trách nhiệm của công an cấp xã

Thông tư nêu rõ, công an cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với người được phân công giám sát, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tổ chức có liên quan ở cơ sở tổ chức thực hiện giám sát; phân công người giám sát; tổ chức cuộc họp thông báo thi hành thực hiện việc giám sát.

Đồng thời, phối hợp với gia đình người bị giám sát, người giám sát, các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, giúp đỡ người bị giám sát; hướng dẫn, giúp đỡ người bị giám sát thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú; cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại căn cước; theo dõi việc vắng mặt tại nơi cư trú, chuyển nơi cư trú của người bị giám sát.

Công an xã cũng sẽ tiếp nhận người bị giám sát từ nơi khác chuyển đến lưu trú hoặc tạm trú trong thời gian vắng mặt tại nơi cư trú và nhận xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc trong thời gian người bị giám sát lưu trú, tạm trú tại địa phương.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý khi người bị giám sát vi phạm quyết định cấm tiếp xúc; lập hồ sơ thực hiện giám sát.

Khi có yêu cầu, tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện giám sát trong phạm vi thẩm quyền, công an xã sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.