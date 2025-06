Từ 1.7, toàn quốc còn 3.319 công an cấp xã

Theo Bộ Công an, để triển khai chủ trương và nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 22.6, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ban hành các quyết định sắp xếp lại 52 công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.

Theo đó, toàn quốc có 34 công an cấp tỉnh và 3.319 công an cấp xã (gồm công an 2.621 xã, 687 phường và 11 đặc khu), có hiệu lực từ ngày 1.7.

Ngày 28.6, Bộ Công an đã tổ chức công bố các quyết định nêu trên đối với công an cấp tỉnh và công an cấp tỉnh sẽ tổ chức công bố vào ngày 29.6 đối với công an cấp xã để đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn từ ngày 1.7.

Bộ Công an cho hay, cơ quan này sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp các mặt công tác, thực hiện sắp xếp, bố trí và các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định; bảo mọi điều kiện để triển khai tổ chức bộ máy công an địa phương theo đơn vị hành chính mới, hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng các chủ trương, quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính; cung cấp thông tin địa chỉ trụ sở công an cấp tỉnh, công an cấp xã và các địa điểm tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an để không làm gián đoạn hoạt động bình thường của lực lượng công an cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng công an tập trung lực lượng, biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định của T.Ư về sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn tổ chức bộ máy; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng chống phá, gây mất an ninh, trật tự.