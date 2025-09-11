Cựu cán bộ công an phủ nhận lừa bà chủ Mỹ Châu Pharmacy chạy án

Ngày 11.9.2025, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; tức nhà thuốc Mỹ Châu) về tội đưa hối lộ 7 tỉ đồng.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng), Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7 tỉ đồng của bị cáo Châu với mục đích chạy án.

Bị cáo Châu vừa mổ tủy xong nên đi lại khó khăn, quá trình tạm giam, người phụ nữ này phải sử dụng xe lăn. Tại tòa, bị cáo Châu được HĐXX tạo điều kiện, cho ngồi tại chỗ để khai báo.

Đầu giờ chiều, đại diện Viện KSND TP.HCM công bố bản luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án.

Theo đó, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu bị đề nghị mức án từ 14 -15 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại phiên tòa Ảnh: Thảo Nhân

Bị cáo Lê Quốc Kháng bị đề nghị tuyên phạt từ 18 - 20 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam bị đề nghị mức án 8 - 10 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3.2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một lãnh đạo cấp cao.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14.5.2024, bà Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án. Song song đó, bà Châu đã đưa Kháng 7 tỉ đồng để chạy án cho người em xã hội.

Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam phủ nhận cáo buộc lừa bà Mỹ Châu "chạy án" Ảnh: Thảo Nhân

Ngoài ra, Kháng cùng người nhà Thái Khắc Hoàng đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại năn phòng luật sư rồi đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng thuê luật sư.

Đưa tiền nhưng chờ mãi người em xã hội không được tại ngoại, cho rằng mình bị lừa, bà Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Quá trình điều tra, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu thừa nhận hành vi đưa 7 tỉ đồng cho Kháng "chạy" cho người em xã hội được tại ngoại.

Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.