Người dân Cần Thơ chung tay đẩy xe cứu thương chết máy do mưa ngập

Sáng 11.9.2025, khi triều cường lên nhanh, khiến đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ bị ngập sâu.

Một xe cấp cứu từ thiện chở bệnh nhân chạy ngang qua bị chết máy giữa dòng nước. Ngay lập tức, 3 thanh niên làm việc tại một cơ sở kinh doanh thiết bị điện gần đó đến hỗ trợ, cùng đẩy chiếc xe vượt qua đoạn ngập, giúp xe tìm chỗ sửa chữa để kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Hình ảnh này khiến nhiều người chứng kiến xúc động, cảm phục.

Nhờ Âu thuyền Cái Khế cùng nhiều hạng mục thoát nước mới đưa vào vận hành, tình trạng ngập ở Cần Thơ đã giảm đáng kể so với những năm trước. Nhiều tuyến đường từng thường xuyên ngập sâu khi triều cường dâng như Hoàng Văn Thụ, Mậu Thân, Huỳnh Cương… nay đã cơ bản khô ráo, không còn cảnh người dân vất vả lội nước.

Nhiều xe chết máy do triều cường Ảnh: Duy Tân

Thực tế những đợt triều cường gần đây cho thấy, tình trạng ngập cục bộ ở khu vực nội ô P.Ninh Kiều đã giảm rõ rệt. Âu thuyền Cái Khế là một trong những gói thầu thuộc Dự án phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, khởi công từ tháng 9.2022 và hoàn thành sau gần 2 năm thi công.

Tuy nhiên, các khu vực trũng thấp vẫn chịu ảnh hưởng khi triều đạt đỉnh như khu vực gần cầu Bình Thủy, nhiều đoạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Hồng Phong thuộc P.Bình Thủy cũng ngập sâu. Nhiều con hẻm nối từ sông Hậu vào các tuyến đường này cũng lênh láng nước, khiến người và phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.