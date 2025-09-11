Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Triều cường ‘nuốt’ đường Trần Xuân Soạn, người dân TP.HCM bì bõm giờ tan tầm
Video Đời sống

Võ Hiếu
11/09/2025 05:40 GMT+7

Chiều tối 10.9, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao đúng giờ tan tầm, biến tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM) thành ‘dòng sông’ bất đắc dĩ. Người dân khốn đốn khi phải bì bõm trong biển nước, kẹt xe kéo dài, sinh hoạt đảo lộn.

Chiều tối 10.9, triều cường trên sông Sài Gòn bắt đầu dâng mạnh. Khoảng 17 giờ, tại tuyến Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) nước từ kênh Tẻ theo miệng cống tràn vào đường. Chỉ trong ít phút, một phần tuyến phố ven kênh này biến thành “dòng sông” bất đắc dĩ.

Nhiều xe máy, xe container và ô tô chen chúc trong cảnh kẹt cứng khi triều cường trên sông Sài Gòn bắt đầu dâng mạnh ở tuyến Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM)

ẢNH: VÕ HIẾU

Ở đoạn đường Trần Xuân Soạn, phía dưới cầu Tân Thuận 2 thuộc phường Tân Thuận (TP.HCM), nhiều xe máy, xe container và ô tô chen chúc trong cảnh kẹt cứng, người dân phải bì bõm nhích từng chút một qua dòng nước ngập ngang ống pô. Người đi làm, đi học về phải vất vả vượt qua “biển nước”, khiến lưu thông qua khu vực này thêm chậm chạp.

Người dân phải bì bõm nhích từng chút một qua dòng nước

ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều hộ dân sống dọc Kênh Tẻ cho biết họ đã quen thuộc với cảnh nước ngập lênh láng này. Tuy nhiên, sự “quen thuộc” ấy không đồng nghĩa họ biết cách đối phó. Cuộc sống đảo lộn từ việc buôn bán, đi lại cho đến sinh hoạt hằng ngày. Người già, trẻ nhỏ càng khổ sở hơn khi đường ngập sâu, trơn trượt, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn.

Triều cường ‘nuốt’ đường Trần Xuân Soạn, người dân TP.HCM bì bõm giờ tan tầm

Theo số liệu của cơ quan khí tượng thủy văn, mực triều tại trạm Phú An và Nhà Bè ghi nhận từ 1,52 đến 1,57 m, ngang hoặc vượt mức báo động cấp III. Đáng chú ý, thời điểm triều đạt đỉnh rơi đúng vào giờ tan tầm (17 giờ đến 19 giờ), làm gia tăng áp lực giao thông và nguy cơ tai nạn.

Người dân điều khiển phương tiện giao thông khổ sở khi đường ngập sâu, trơn trượt, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn

ẢNH: VÕ HIẾU

Theo số liệu của cơ quan khí tượng thủy văn, mực triều tại trạm Phú An và Nhà Bè ghi nhận từ 1,52 đến 1,57 m, ngang hoặc vượt mức báo động cấp III

ẢNH: VÕ HIẾU

Trước tình hình này, nhiều người dân mong muốn chính quyền sớm có giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng ngập úng lặp đi lặp lại mỗi mùa triều cường. Các biện pháp như nâng cấp hệ thống thoát nước, xây dựng đê bao kiên cố và tăng cường cảnh báo sớm được cho là cần thiết để bảo đảm an toàn, đồng thời giúp người dân ổn định sinh hoạt, hạn chế thiệt hại về tài sản lẫn sức khỏe.

