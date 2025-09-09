Thành tích học tập đáng nể của ba con trai nhà Trương Bá Chi

Thành công này được cho là nhờ vào phong cách nuôi dạy nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của Trương Bá Chi.

Triết lý nuôi dạy con nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương

Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi giành quyền nuôi dưỡng hai con trai lớn là Lucas và Quintus. Bất chấp những hoài nghi từ công chúng thời điểm đó, nữ diễn viên đã chứng minh khả năng dạy dỗ, giúp các con trở thành những cá nhân toàn diện và nổi bật.

Trương Bá Chi đã dốc hết tâm huyết để nuôi dạy các con trở thành những đứa trẻ tài năng vượt trội Ảnh: Weibo Trương Bá Chi

Con trai cả Lucas gây ấn tượng khi được nhận vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge danh tiếng - nơi chỉ có tỷ lệ trúng tuyển toàn cầu 15%, trong đó sinh viên châu Á chiếm chưa đến 20%. Thành tích này phản ánh cả tài năng thiên bẩm lẫn nền tảng giáo dục vững chắc mà Trương Bá Chi tạo dựng cho con.

Đặc biệt, Lucas từng thiết kế cánh tay robot đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Vật lý Thanh thiếu niên Quốc tế và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Hồng Kông. Năm 15 tuổi, cậu bé hoàn thành chương trình 5 năm tại Trường Quốc tế Stamford (Singapore) chỉ trong 3 năm, đạt điểm số cao hơn 97% học sinh toàn cầu.

Cậu con trai thứ hai là Quintus, nổi bật trong âm nhạc khi giành nhiều giải thưởng piano quốc tế từ khi còn nhỏ. Niềm đam mê và sự kiên trì với dòng nhạc cổ điển giúp cậu được đánh giá là một tài năng trẻ triển vọng.

Trong khi đó, con út Marcus (con riêng của Trương Bá Chi), mới 6 tuổi, đã thể hiện khả năng ngôn ngữ vượt trội khi thành thạo 5 thứ tiếng, tiếp tục khẳng định danh tiếng gia đình có truyền thống nuôi dưỡng tài năng thiên bẩm đặc biệt.

Dù đã ly hôn nhưng Tạ Đình Phong vẫn đồng hành cùng Trương Bá Chi trong việc nuôi dạy hai con trai Ảnh: Weibo Trương Bá Chi

Không chỉ tập trung vào thành tích học tập, Trương Bá Chi còn khuyến khích các con phát triển toàn diện. Lucas được tạo điều kiện vừa theo đuổi vật lý, vừa chơi guitar. Quintus ngoài piano còn được mẹ hỗ trợ tiếp cận âm nhạc qua thiết bị công nghệ. Cô thậm chí biến tầng gara thành phòng thí nghiệm mini cho Lucas và thực hiện các MV hướng dẫn để Quintus luyện tập hiệu quả hơn.

Dù đã ly hôn, Trương Bá Chi vẫn giữ thái độ hợp tác với Tạ Đình Phong trong việc chăm sóc con. Anh tham gia hỗ trợ giáo dục, đồng thời cùng các con hợp tác nghiên cứu, thậm chí có những phát minh được cấp bằng sáng chế quốc tế.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp ấn tượng, Trương Bá Chi còn được ngưỡng mộ bởi khả năng nuôi dạy con cái thành tài Ảnh: Weibo Trương Bá Chi

Với ba cậu con trai đều xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, Trương Bá Chi không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng mà còn từ gia đình chồng cũ. Cư dân mạng gọi cô là hình mẫu điển hình trong nuôi dạy con: kết hợp tình yêu thương, sự kỷ luật và sự đồng hành sát sao để nuôi dưỡng những đứa trẻ thành tài.