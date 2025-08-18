Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Xuất hiện trong chương trình Vương Tinh nhìn giới giải trí cùng con gái Vương Tử Hân, vị đạo diễn kỳ cựu cho biết cuộc hôn nhân giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tan vỡ chủ yếu bắt nguồn từ sự khác biệt trong tính cách, khiến cả hai không thể dung hòa.

Vương Tinh xuất hiện cùng con gái trong show truyền hình kể về những góc khuất ít người biết của ngành giải trí Ảnh: YouTube Vương Tinh

Đầu những năm 2000, Tạ Đình Phong từng khiến dư luận xôn xao với mối tình chị em cùng diva Vương Phi. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài 2 năm. Vương Tinh nhận xét: "Thời điểm đó cả hai đều quá trẻ, chưa đủ trưởng thành để duy trì tình yêu".



Sau đó, Tạ Đình Phong gặp Trương Bá Chi trên phim trường Lão Phu Tử (2001). Tình bạn giữa họ dần phát triển thành tình yêu, rồi tiến tới hôn nhân và có với nhau hai người con trai.

Vương Tinh nhớ lại, thuở mới yêu, Trương Bá Chi luôn dành nhiều tình cảm cho chồng: "Khi Tạ Đình Phong bị thương ở ngón tay trong lúc quay phim, mỗi tối Trương Bá Chi đều tự tay bôi thuốc cho anh ấy".

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hồng Kông Ảnh: 163

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau đám cưới. Khi hợp tác với Trương Bá Chi trong bộ phim Kho báu (2011), Vương Tinh nhận thấy nhiều dấu hiệu rạn nứt trong cuộc hôn nhân này.

Theo ông, trên phim trường, Trương Bá Chi luôn chăm sóc con rất chu đáo nhưng lại thường xuyên quát mắng chồng trước mặt mọi người. "Nghe những lời phàn nàn liên tục, tôi cảm nhận được trong lòng cô ấy có nhiều uất ức. Việc nói ra công khai khiến tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân này khó mà kéo dài", Vương Tinh chia sẻ.

Quả đúng như dự đoán, cặp đôi ly hôn ngay trong năm 2011, trước khi bộ phim ra mắt. Vương Tinh thừa nhận đây là lần đầu tiên ông công khai những quan sát của mình. Ông cũng tiết lộ đã chủ động không để Tạ Đình Phong đóng vai chồng của Trương Bá Chi trong phim, thay vào đó chọn Trịnh Y Kiện, bởi cảm nhận rõ sự căng thẳng của cả hai.

Scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy không phải nguyên nhân ly hôn

Chuyện tình giữa bộ ba Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi một thời là tâm điểm chú ý lớn của làng giải trí châu Á Ảnh: Kbizoom

Trái với suy đoán của công chúng, Vương Tinh khẳng định scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy liên quan đến Trương Bá Chi không phải nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Ông nhấn mạnh sự khác biệt trong tính cách và việc không thể giải quyết mâu thuẫn mới là lý do thực sự.

Dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ khá hòa nhã, không công khai công kích lẫn nhau. Trương Bá Chi tiếp tục làm mẹ đơn thân tận tụy và gây bất ngờ khi năm 2018 thông báo sinh con trai thứ ba nhưng không tiết lộ danh tính cha đứa bé.

Trong khi đó, Tạ Đình Phong đã nối lại tình cảm với Vương Phi vào năm 2014. Cả hai hiện vẫn sống chung nhưng lựa chọn không kết hôn.