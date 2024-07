Những sự thật thú vị về ngôi sao đa tài Tạ Đình Phong

Tạ Đình Phong trong phim mới Customs Frontline @newyorkasianfilmfestival

Nam diễn viên Hồng Kông Tạ Đình Phong vừa xuất hiện tại Malaysia để quảng bá cho bộ phim hành động mới của anh - Customs Frontline. Anh bày tỏ niềm vui khi được trở lại đất nước này sau thời gian dài vắng bóng. Nam diễn viên cũng chia sẻ mong muốn được quay bộ phim sắp tới của mình - Tân câu chuyện cảnh sát 2 tại tháp đôi Petronas.

Sắp tới, nam diễn viên 44 tuổi sẽ được nhận Giải thưởng Ngôi sao châu Á quốc tế tại Liên hoan phim châu Á - New York 2024.

Điểm qua những sự thật thú vị về ngôi sao đa tài này:



1. Nhận giải thưởng danh giá ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp

Với bộ phim đầu tay Young and Dangerous: The Prequel năm 1998, nam diễn viên đã giành được Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Diễn viên mới xuất sắc nhất. Kể từ đó, anh đã giành được nhiều Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Giải thưởng Điện ảnh châu Á và nhiều giải thưởng khác.

2. Sinh ra trong gia đình của những ngôi sao huyền thoại

Tạ Đình Phong có bố là Tạ Hiền và mẹ là Địch Bá Lạp, hai ngôi sao nổi tiếng ở Hồng Kông và toàn châu Á. Từ nhỏ, anh đã thu hút nhiều sự chú ý. Vẻ ngoài điển trai của anh khiến người hâm mộ quá khích ngay cả trước khi anh bước chân vào làng giải trí.

Tạ Đình Phong có ba mẹ là những ngôi sao nổi tiếng @chefnicookies

3. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ vào năm 1997



Tạ Đình Phong đã ký một hợp đồng thu âm vào năm 1997 và phát hành album đầu tiên My Attitude. Anh giành được giải thưởng Nghệ sĩ mới được yêu thích nhất tại lễ trao giải âm nhạc Jade Solid Gold năm 1997. Cuối cùng, anh đã khẳng định mình là một trong những cái tên nổi bật nhất trong làng cantopop với các album như Jade Butterfly, Believe, One Inch Closer...

4. Chuyên gia ẩm thực và doanh nhân xuất sắc

Niềm đam mê nấu ăn của anh bắt đầu sau khi anh xem một chương trình truyền hình giải thích việc chuẩn bị một chiếc bánh soufflé hoặc bánh nướng xốp khó khăn như thế nào. Trong cuộc trò chuyện thông qua South China Morning Post, anh chia sẻ: "Nó ngay lập tức thôi thúc tôi thử làm chúng".

Cuối cùng anh đã trở thành đầu bếp truyền hình vào năm 2014, ra mắt chương trình du lịch ẩm thực Chef Nic của riêng mình. Hơn nữa, anh còn là người sáng lập chuỗi nhà hàng The Food Gallery, chuyên phục vụ ẩm thực ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Ngoài ca hát, sáng tác và diễn xuất, Tạ Đình Phong còn xuất sắc trong vai trò một doanh nhân và một đầu bếp

@chefnicookies

5. Mối quan hệ với Vương Phi và Trương Bá Chi



Trong khi nam diễn viên được nhiều phụ nữ yêu mến vây quanh, mối tình lãng mạn đáng chú ý nhất của anh là với diva nhạc pop Vương Phi. Hơn anh 11 tuổi, Vương Phi bắt đầu hẹn hò với Tạ Đình Phong vào cuối những năm 1990 nhưng chia tay vào năm 2002.

Sau đó, Tạ Đình Phong kết hôn với nữ diễn viên Trương Bá Chi và có hai con trai với cô. Còn Vương Phi kết hôn với nam diễn viên người Trung Quốc Lý Á Bằng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không kéo dài lâu.

Năm 2014, cả hai tái hợp sau khi đã ly hôn. Tạ Đình Phong cuối cùng cũng thú nhận vào năm 2019 rằng anh đã yêu Vương Phi hơn 20 năm. Cặp đôi được cho là vẫn ở bên nhau và tiếp tục giữ kín về mối quan hệ của họ.

Tạ Đình Phong và Vương Phi "nối lại tình xưa" sau khi cả hai đều ly hôn @chefnicookies, @aye_fa_ye

6. Được ca ngợi là một trong những ngôi sao võ thuật "đỉnh" nhất



Là một ngôi sao hành động nổi tiếng, Nicholas đã học võ thuật từ những huyền thoại như Thành Long, Chung Chi Li... Không có gì ngạc nhiên khi những màn võ thuật của anh trong Gen-X-Cops cũng như Invisible Target khiến khá giả thót tim và thán phục.

7. Tích cực hoạt động thiện nguyện một cách âm thầm

Tạ Đình Phong tin tưởng vào việc cống hiến cho xã hội và những nỗ lực từ thiện của anh nói lên sự hào phóng của nam diễn viên này. Anh đã quyên góp cho Trường tiểu học Hope cũng như ra mắt chương trình nhằm giúp đỡ những người trẻ tuổi thực hiện ước mơ của mình.



8. Có thể nói trôi chảy nhiều thứ tiếng

Một trong những sự thật thú vị nhất về Tạ Đình Phong là anh nói được 5 thứ tiếng (Anh, Pháp, Nhật, Quảng Đông và Phổ thông). Ngoài việc nói trôi chảy tiếng Quảng Đông, ngôi sao này còn thông thạo tiếng Quan Thoại.