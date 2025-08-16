Lan Phương tiết lộ tình trạng sức khỏe và vai diễn mới sau ly hôn

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương tiết lộ nhiều vấn đề về sức khỏe: từng có một thời gian dài đối mặt với những triệu chứng đau nhức, buồn nôn và mệt mỏi, cùng với đó là những suy sụp về tinh thần lẫn thể chất.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Lan Phương và con gái nhỏ 17 tháng tuổi ẢNH: FBNV

Lan Phương từng đối mặt với chứng trầm cảm

"Nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ…", nữ diễn viên cho hay.

Tiết lộ thêm, nữ diễn viên sinh năm 1983 kể rằng thời học sinh cô từng bị căng thẳng đến mức nôn hằng ngày và mất khứu giác suốt một năm. "Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa; nhưng vết thương tâm lý thì khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được. Mọi người cần quan sát và lắng nghe cơ thể, đặc biệt khi tâm lý bất ổn; nếu không có ai bên cạnh hỗ trợ, hãy là người cứu chính mình", Lan Phương nhắn nhủ.

Diễn viên Lan Phương từng đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe và chứng trầm cảm. Hiện tại nữ diễn viên cho biết cô tạm ổn nhưng cần nhiều thời gian nghỉ ngơi ẢNH: FBNV

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, diễn viên Thương ngày nắng về cho biết hiện tại sức khỏe của cô đã ổn hơn, cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn để khỏe hẳn.

Về việc trở lại với phim truyền hình, diễn viên Lan Phương xác nhận với chúng tôi rằng vai diễn của cô sẽ xuất hiện từ tập 23 của Gió ngang khoảng trời xanh và sẽ đóng cùng với Doãn Quốc Đam ở nhiều phân cảnh.

Nữ diễn viên và hai con ẢNH: FBNV

Trên sóng phim truyền hình, Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng đóng vai vợ chồng hạnh phúc trong Gia đình mình vui bất thình lình; và với phim mới, đây là lần thứ hai họ tương tác cùng nhau trên sóng phim giờ vàng.

Diễn viên Lan Phương từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với chồng người Anh. Khởi đầu hạnh phúc nhưng dần rơi vào mệt mỏi. Lan Phương chia sẻ cô từng rơi vào trạng thái bị thao túng tâm lý, đặc biệt trong giai đoạn mang thai con thứ hai.

Sau khi quyết định ly hôn, cô dành thời gian chạy bộ, tập luyện, chăm con và trở lại công việc. Cô nói: "Tôi chạy để nhắc bản thân rằng mình vẫn còn nhiều sức sống, nhiều năng lượng và tự do. Mỗi bước chân là một nhịp tin tưởng…".