Giải trí Phim

Dàn diễn viên ăn khách tái xuất trong phim giờ vàng

Thu Thủy
Thu Thủy
11/08/2025 06:13 GMT+7

Sau vài tháng trồi sụt về sức hút, phim phát sóng giờ vàng VTV đang bước vào một nhịp mới với sự trở lại của các gương mặt ăn khách. Tâm điểm là Gió ngang khoảng trời xanh được remake (làm lại) từ phim 30 chưa phải là hết (Trung Quốc) sẽ phát sóng trên VTV3 từ 11.8, đánh dấu màn tái xuất của Phương Oanh bên cạnh Quỳnh Kool.

Với Gió ngang khoảng trời xanh, mũi nhọn thu hút chính là Phương Oanh sau 4 năm tạm dừng đóng phim để lập gia đình và sinh con. Vai chính Mỹ Anh của diễn viên Hương vị tình thân là trung tâm của câu chuyện về 3 phụ nữ tuổi 30 với nhiều quyết định mang tính bước ngoặt. Đây là phép thử cho hình ảnh mới, vừa gần gũi với đời sống của chính Phương Oanh, vừa đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Dàn diễn viên ăn khách tái xuất trong phim giờ vàng - Ảnh 1.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: VFC

Dàn diễn viên ăn khách tái xuất trong phim giờ vàng - Ảnh 2.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: VFC

Quỳnh Kool cũng trở lại trong Gió ngang khoảng trời xanh với tạo hình mới tạo tranh luận ngay từ những clip "nhá hàng". Đây cũng là tín hiệu cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đã bật trở lại, kể cả theo hướng trái chiều.

Song song đó, dù chưa xác nhận chính thức nhưng thông tin đồn đoán Hồng Đăng trở lại ở dự án Đồng hồ đếm ngược, do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, cũng gây chú ý. Nhiều nguồn tin cho biết phim quy tụ những gương mặt khá "hot" như Thanh Sơn, Hoàng Hà, NSƯT Quách Thu Phương và diễn viên nhí Cherry An Nhiên. Điểm đáng chú ý là dự án mang màu sắc viễn tưởng, hiếm gặp trên sóng VTV, hy vọng giúp mang lại phong vị mới sau rất nhiều phim về gia đình - đời sống, cảnh sát hình sự... Cặp đôi chính được cho là Thanh Sơn - Hoàng Hà. Đây cũng là hai gương mặt trẻ đang diễn lên tay, hy vọng sẽ mang đến năng lượng mới. Việc cả hai đứng ở vai trò trung tâm của Đồng hồ đếm ngược (bên cạnh sự góp mặt gây chú ý của Hồng Đăng) là yếu tố kỳ vọng giúp dự án có lớp khán giả trẻ để bù vào bộ phận người xem thận trọng với dòng phim thử nghiệm.

Trong bối cảnh phim truyền hình khá ảm đạm về lượt xem thì sự tái xuất của dàn sao trên hứa hẹn có thể kéo khán giả. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng vẫn là kịch bản có đủ độ hấp dẫn hay không, chẳng hạn Gió ngang khoảng trời xanh khi Việt hóa phải có độ thuyết phục, bám sát bối cảnh, hoàn cảnh của nhân vật để có sự gần gũi với cuộc sống hiện đại của phụ nữ Việt.

Cũng cần nói thêm rằng những gương mặt từng "gây bão" của phim giờ vàng khi trở lại chắc chắn sẽ chịu sự so sánh với những bộ phim, nhân vật từng đóng trước đó. Họ sẽ bị "soi" nhiều hơn, nếu trở lại trong những lối diễn quen thuộc, không có gì bùng nổ, bứt phá hay mới mẻ thì khó gây ấn tượng với khán giả.

Hiện tại, không thể phủ nhận những cái tên từng "hot" như Phương Oanh, Hồng Đăng cùng lớp diễn viên đang độ chín như Quỳnh Kool, Thanh Sơn, Hoàng Hà là yếu tố kích hoạt sự tò mò và có khả năng kéo lượt thử xem từ khán giả. Nhưng để đột phá về lượt xem, chìa khóa vẫn là kịch bản hợp thời cùng với nhịp kể mới mẻ, sự lựa chọn vai thông minh để làm mới chính mình của mỗi diễn viên.

Khám phá thêm chủ đề

