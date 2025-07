Nhạc báo hỷ nối dài đời sống

Phát hành vào ngày 30.6 vừa qua, ca khúc Từ 1 sẽ thành 2 do Kai Đinh sáng tác và thể hiện cùng AMEE đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Đây là bài hát mang màu sắc ngọt ngào, lãng mạn, được nam nghệ sĩ viết tặng vị hôn thê đồng thời thông báo về hôn lễ diễn ra vào đầu tháng 7 của mình. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng lời hát tình cảm, MV nhanh chóng đạt 1 triệu view sau chưa đầy 2 tuần ra mắt, vào top 13 các video xu hướng của YouTube. Trước đó, vào tháng 4, nam nhạc sĩ cũng sáng tác Lễ đường dành riêng cho lễ cưới của hai người bạn thân. Bài hát sau đó cũng nhanh chóng thành công trên TikTok và các nền tảng nghe nhạc khác.

Các sản phẩm “báo hỷ” thành công trong thời gian qua ẢNH: NSCC

Đáng chú ý, trong lễ cưới tại Cam Ranh của Kai Đinh, hai khách mời là Đức Phúc và Erik cũng trình bày 2 sáng tác mới của nam nhạc sĩ là Xuân vũ và You may kiss your bride, nhận được phản ứng tích cực của khán giả khi một đoạn ngắn của các bài hát được tiết lộ trên mạng xã hội. Đây là 2 ca khúc dự kiến nằm trong một EP mới gồm những ca khúc về lễ cưới sẽ được phát hành trong thời gian tới của Kai Đinh.

Tại dịp đặc biệt diễn ra vào tháng 2 năm nay, ca - nhạc sĩ Vũ Cát Tường cũng dành tặng bài hát Ngày này, người con gái này cho người thương của mình. Với lời hát là cảm xúc bồi hồi trước giây phút trọng đại, bằng giai điệu rộn ràng, ca khúc nhanh chóng được khán giả quan tâm, lọt vào Top Trending. Trong hôn lễ, Vũ Cát Tường cũng bất ngờ trình diễn bài hát kèm với vũ đạo - điều mà chủ nhân ca khúc Từng là rất ít khi làm, khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Trong live concert Sketch a rose, Hà Anh Tuấn hài hước tiết lộ Vũ Cát Tường cũng sáng tác một ca khúc khác là Em cho đám cưới nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng anh đã sở hữu được bài hát. Ca khúc sau đó được nam ca sĩ thường xuyên trình diễn với giai điệu lãng mạn, ca từ sâu sắc.

Thành công trong loại ca khúc này có thể kể đến Bài này không để đi diễn của Anh Tú Atus, EP Thơ của Gin Tuấn Kiệt... Tuy được thực hiện như những sản phẩm mang tính kỷ niệm, nhưng với cảm xúc chân thành, các ca khúc này đã được đón nhận nồng nhiệt. Không dừng ở phần nghe, các nghệ sĩ cũng thực hiện những MV ghi hình chính lễ cưới của bản thân, và những khoảnh khắc đi từ hồi hộp, bồi hồi đến vỡ òa hạnh phúc càng cộng hưởng cho sự thành công của sản phẩm. Qua đó có thể thấy rằng tuy không đặt nặng tính chất thương mại, được đầu tư "khủng", nhưng nhạc "báo hỷ" vẫn có thể thành công bởi độ chạm và những cảm xúc mang lại.