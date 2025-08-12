Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 2: Hôn nhân hạnh phúc của Mỹ Anh được bao lâu?

Thu Thủy
Thu Thủy
12/08/2025 15:26 GMT+7

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 2: Toàn tỏ thái độ không hài lòng với mẹ vợ; Vợ chồng Mỹ Anh hạnh phúc nói về những dự định của họ; Kim Ngân bị trai lơ đẹp.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 1 lên sóng tối qua hé lộ nhiều nội dung thú vị. Ở công ty riêng của vợ chồng Mỹ Anh xảy ra vài chuyện rối rắm liên quan đến đối tác. Trong khi Đăng xử lý hơi cứng nhắc còn Mỹ Anh thì mềm mỏng hơn. Đăng mới tuyển cô trợ lý tên Phương. Cô này có vẻ quan tâm thái quá sếp và hay góp ý "vượt quyền" khiến Mỹ Anh phải dằn mặt. Phương mua cốc pha trà mới khắc tên của mình vào đó rồi đem pha trà cho Đăng. Mỹ Anh nhìn thấy chiếc cốc đó nên đến ngay cửa hàng đồ gốm đặt 6 chiếc cốc tương tự như vậy. Chưa biết cô sẽ làm gì nhưng xem ra đây có vẻ là chiêu trị "tiểu tam" của Mỹ Anh.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 2: Hôn nhân hạnh phúc của Mỹ Anh có bền lâu? - Ảnh 1.

Vợ chồng Mỹ Anh hạnh phúc vì chia sẻ, thấu hiểu cùng nhau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gió ngang khoảng trời xanh tập 1 còn có những tình tiết cho thấy Hoàng Lam tuy đã lập gia đình nhưng mãi không chịu lớn. Trong khi Toàn (Tô Dũng) chồng Lam phải tính toán, cân đo các khoản tiền trong tháng thì cô lại phung phí 1 triệu đồng để đi spa cho mèo. Toàn góp ý thì Lam cứ chống chế rồi lấy mẹ ruột ra làm "bia đỡ đạn", kiểu "tiền mẹ em cho mà"… Vợ chồng họ ở trong một chung cư cũ. Bố của Mỹ Anh cũng ở trong chung cư này. Mỹ Anh và Hoàng Lam là chị em thân tình cùng với Kim Ngân thành "bộ ba" chia sẻ nhiều câu chuyện trong cuộc sống.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 2: Hôn nhân hạnh phúc của Mỹ Anh có bền lâu? - Ảnh 2.

Gió ngang khoảng trời xanh tập tối nay: Toàn không hài lòng khi nghe những lời của mẹ vợ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 1 còn có những diễn biến cho thấy Kim Ngân vẫn độc thân. Cô đang cố gắng kiếm tiền, mua nhà và tận hưởng cuộc sống. Trong khi đó, mẹ của Ngân ở quê vẫn muốn mai mối cho con gái.

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 2 hé lộ nhiều tình tiết mới

Gió ngang khoảng trời xanh tập 2 tối nay 12.8 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục hé lộ những tình tiết cho thấy vợ chồng Mỹ Anh tậu được căn hộ cao cấp nên tổ chức tân gia mời vợ chồng Hoàng Lam, mẹ của Lam, bố của Mỹ Anh và Ngân đến. Đến nhà Mỹ Anh, mẹ của Lam nhìn thấy nhiều vận dụng đắt tiền nên tỏ ra háo hức muốn con gái sắm vài thứ… Toàn nghe vậy nên tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 2: Hôn nhân hạnh phúc của Mỹ Anh có bền lâu? - Ảnh 3.

Kim Ngân đến trễ buổi hẹn và bị trai lơ đẹp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một cảnh khác trong tập phim tối nay cho thấy vợ chồng Mỹ Anh đang rất hạnh phúc vẽ tiếp ước mơ của mình. Họ lên kế hoạch trả nợ xong căn hộ rồi hoàn thành thêm vài dự định. Mỹ Anh tỏ ra rất ủng hộ niềm đam mê của chồng. Còn Đăng có vẻ cũng chiều ý vợ nên tạm gác ước mơ, đứng ra quản lý công ty do Mỹ Anh lập ra.

Ở một cảnh khác trong tập 2 của Gió ngang khoảng trời xanh có cảnh Kim Ngân đến buổi hẹn với một trai đẹp thì thấy người này đang ngồi cắm mặt vào điện thoại, không để ý gì đến cô. Vì biết mình đến trễ nên Ngân đã xin lỗi nhưng anh chàng này vẫn tỏ ra giữ khoảng cách. Có vẻ đây là buổi hẹn do mẹ Ngân mai mối.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 2: Hôn nhân hạnh phúc của Mỹ Anh được bao lâu?

