‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 1: Vì sao Mỹ Anh dằn mặt trợ lý của chồng?

Gió ngang khoảng trời xanh được "remake" từ phim 30 chưa phải là hết (Trung Quốc), với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Doãn Quốc Đam, Việt Hoa, Quỳnh Kool, Tô Dũng... Đặc biệt, trong phim có sự trở lại của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 1 sẽ lên sóng tối nay 11.8 lúc 20 giờ trên VTV2, hé lộ những diễn biến đầu tiên đã có "mùi drama" khi Mỹ Anh (Phương Oanh) đến công ty thì thấy trợ lý của chồng là Phương có vẻ "vượt quyền", xen vào chuyện hợp đồng với nhà thầu. Trong khi đó, Đăng (Doãn Quốc Đam) bênh vực Phương ra mặt. Mỹ Anh còn phát hiện Phương pha trà cho chồng mình bằng một cái ly mới mua có họa tiết "mùi mẫn".

Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 1: Mỹ Anh yêu cầu Phương làm đúng phận sự của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở một diễn biến khác, tại nhà Hoàng Lam (Quỳnh Kool), chồng cô có vẻ không hài lòng khi vợ chi tiền triệu cho mèo đi spa, mua quần áo cho mèo và gọi mèo là con… Còn Hoàng Lam cứ vô tư khoe với chồng chuyện chăm "con" rất hào hứng.

Cảnh tranh luận của vợ chồng Hoàng Lam trong tập tối nay của Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 1 còn hé lộ về Ngân (Việt Hoa) đang làm quản lý hay chủ một phòng tập dành cho quý bà, quý cô. Và Mỹ Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với Ngân, cũng là khách hàng tại đây.

Mỹ Anh và Ngân có mối quan hệ thân thiết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 1: Mỹ Anh sẽ đuổi việc trợ lý của chồng?