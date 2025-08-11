Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 1: Vì sao Mỹ Anh dằn mặt trợ lý của chồng?

Thu Thủy
Thu Thủy
11/08/2025 12:07 GMT+7

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 1: Phương 'vượt quyền' khiến Mỹ Anh khó chịu; Hoàng Lam bị chồng càm ràm vì tiêu tiền cho mèo.

Gió ngang khoảng trời xanh được "remake" từ phim 30 chưa phải là hết (Trung Quốc), với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Doãn Quốc Đam, Việt Hoa, Quỳnh Kool, Tô Dũng... Đặc biệt, trong phim có sự trở lại của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 1 sẽ lên sóng tối nay 11.8 lúc 20 giờ trên VTV2, hé lộ những diễn biến đầu tiên đã có "mùi drama" khi Mỹ Anh (Phương Oanh) đến công ty thì thấy trợ lý của chồng là Phương có vẻ "vượt quyền", xen vào chuyện hợp đồng với nhà thầu. Trong khi đó, Đăng (Doãn Quốc Đam) bênh vực Phương ra mặt. Mỹ Anh còn phát hiện Phương pha trà cho chồng mình bằng một cái ly mới mua có họa tiết "mùi mẫn".

‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 1: Vì sao Mỹ Anh dằn mặt trợ lý của chồng? - Ảnh 1.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 1: Mỹ Anh yêu cầu Phương làm đúng phận sự của mình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở một diễn biến khác, tại nhà Hoàng Lam (Quỳnh Kool), chồng cô có vẻ không hài lòng khi vợ chi tiền triệu cho mèo đi spa, mua quần áo cho mèo và gọi mèo là con… Còn Hoàng Lam cứ vô tư khoe với chồng chuyện chăm "con" rất hào hứng.

‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 1: Vì sao Mỹ Anh dằn mặt trợ lý của chồng? - Ảnh 2.

Cảnh tranh luận của vợ chồng Hoàng Lam trong tập tối nay của Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 1 còn hé lộ về Ngân (Việt Hoa) đang làm quản lý hay chủ một phòng tập dành cho quý bà, quý cô. Và Mỹ Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với Ngân, cũng là khách hàng tại đây.

‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 1: Vì sao Mỹ Anh dằn mặt trợ lý của chồng? - Ảnh 3.

Mỹ Anh và Ngân có mối quan hệ thân thiết

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 1: Mỹ Anh sẽ đuổi việc trợ lý của chồng?

Tin liên quan

Vì sao Doãn Quốc Đam, Phương Oanh tái xuất phim giờ vàng gây tranh cãi?

Vì sao Doãn Quốc Đam, Phương Oanh tái xuất phim giờ vàng gây tranh cãi?

Sau hơn 4 năm vắng bóng, Phương Oanh tái xuất màn ảnh nhỏ và ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh luận khi đóng cặp cùng Doãn Quốc Đam trong bộ phim giờ vàng mới của VTV mang tên 'Gió ngang khoảng trời xanh'.

Gió ngang khoảng trời xanh Doãn Quốc Đam Phương Oanh Quỳnh Kool phim truyền hình
