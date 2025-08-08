10 thiếu niên đoạt giải chương trình Vươn cao ước mơ

Chiều 8.8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Công ty VTC Truyền thông trực tuyến tổ chức vòng chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng chương trình "Vươn cao ước mơ" cho thiếu niên Việt Nam.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao giải cho các học sinh ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết, vòng đầu tiên "Chia sẻ ước mơ", chương trình đã nhận được hơn 15.717 bài dự thi từ thiếu nhi trên mọi miền đất nước. Mỗi bài viết là một câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, thể hiện khát khao sống đẹp, sống có ích và tinh thần cầu tiến của thế hệ măng non.

Đến vòng bán kết "Vươn tới ước mơ", 100 gương mặt tiêu biểu đã trình bày kế hoạch hành động cụ thể, thể hiện tư duy rõ ràng, trách nhiệm và quyết tâm theo đuổi con đường mình lựa chọn.

Tại vòng chung kết, 10 em xuất sắc nhất đã có phần thể hiện đầy thuyết phục, giàu cảm xúc và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Các em chính là minh chứng cho một thế hệ biết mơ ước và biết biến ước mơ thành hành động cụ thể.

Anh Lê Anh Quân phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, chương trình "Vươn cao ước mơ" không chỉ là nơi để các em cất lên tiếng nói của khát vọng tuổi thơ, mà còn là lời nhắn gửi rằng: "Mỗi ước mơ, dù nhỏ bé hay lớn lao đều đáng trân trọng và đều có thể trở thành hiện thực nếu các em dám nghĩ, dám làm, biết vượt qua khó khăn và không ngừng nỗ lực", anh Quân nói.

Học sinh Quảng Trị đạt ngôi quán quân chương trình "Vươn cao ước mơ"

Tại chương trình tổng kết và trao giải thưởng, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 1 giải quán quân và 9 giải tài năng cho các em thiếu niên xuất sắc.

Quán quân là em Lê Ngọc Minh, lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Trị.

Giải tài năng gồm 9 học sinh:

1. Em Nguyễn Trà My, lớp 8B3, Trường THCS Vinschool, TP.Hà Nội.

2. Em Nguyễn Minh Đạt, lớp 7C5, Trường THCS Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

3. Em Bùi Đỗ Tùng Lâm, lớp 6B, Trường THCS Quang Minh, TP.Hải Phòng.

4. Em Ngô Lê Phương Linh, lớp 7A, Trường THCS Thanh Giang, tỉnh Nghệ An.

5. Em Huỳnh Kim Khánh, lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn Ánh Thủ, TP.HCM.

6. Em Lưu Đặng Tuấn Anh, lớp 8.4, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Khánh Hòa.

7. Em Trần Ngọc Bích Trâm, lớp 9A2, Trường THCS Lê Lợi, tỉnh Lâm Đồng.

8. Em Phạm Nguyễn Hoàng Bích Châu, lớp 7A1, Trường THCS Vĩnh Thạnh 1, TP.Cần Thơ.

9. Em Tô Minh Tiến, lớp 9A5, Trường THCS Châu Phong, tỉnh An Giang.