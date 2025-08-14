Danh tiếng Angelababy tụt hạng hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Trong suốt hành trình nghệ thuật của Angelababy, dù là lúc đạt đỉnh cao hay khi tụt dốc, nhân vật đóng vai trò then chốt không ai khác chính là người chồng cũ - nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, theo Sohu ngày 13.8.

Huỳnh Hiểu Minh hiện đã trở thành một nhà đầu tư giàu có, từng có những hỗ trợ lớn cho sự nghiệp của Angelababy, đến mức cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng phải dè chừng. Thế nhưng, kể từ sau khi cả hai ly hôn, vị thế của Angelababy trong làng giải trí tụt giảm rõ rệt.

Cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đã đưa tên tuổi Angelababy lên đỉnh cao Ảnh: Instagram angelababyct

Ba năm sau ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ phong độ, thậm chí thành công hơn trước. Trong khi đó, Angelababy dù từng được fan hết mực ủng hộ, lại dường như quay trở lại "vòng luẩn quẩn" như thuở mới vào nghề.

Từ đỉnh cao danh vọng đến sự lụi tàn sau ly hôn

Trong những năm chung sống, tin đồn rạn nứt giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy xuất hiện liên tục. Ban đầu, cả hai chọn cách im lặng, nhưng mỗi lần xuất hiện chung khung hình, sự lạnh nhạt giữa họ khiến khán giả dễ dàng nhận ra dấu hiệu bất thường.

Đầu năm 2022, cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Khi kết hôn, Angelababy nhanh chóng thăng hạng trong showbiz, trở thành thành viên chính thức chương trình thực tế ăn khách Keep Running. Nhờ sự hậu thuẫn của Huỳnh Hiểu Minh, cô từng được xếp ngang hàng với các ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi.

Nhiều ý kiến cho rằng thành công ấy phần lớn nhờ hào quang từ Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, Angelababy và người hâm mộ không đồng tình, khẳng định đó là thành quả do nỗ lực cá nhân. Song thực tế, nhìn vào sự khác biệt trong sự nghiệp của hai người sau ly hôn, khó có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nam diễn viên họ Huỳnh tới mỹ nhân 8X.

Trở lại Hồng Kông, Angelababy tìm kiếm cơ hội vực dậy sự nghiệp nhưng chưa thành công Ảnh: Instagram angelababyct

Thời điểm mới tham gia Keep Running, Angelababy là "cục cưng" của chương trình với vị trí thành viên nữ duy nhất. Sau ly hôn, vị thế của cô sụt giảm rõ rệt, đặc biệt khi các gương mặt trẻ như Bạch Lộc và Yuqi (nhóm i-dle) gia nhập. Không chỉ mất vị trí trung tâm, thời lượng lên hình của Angelababy cũng ít dần, thậm chí có lúc thua cả đàn em Phạm Thừa Thừa.

Dù từng nửa đùa nửa thật phàn nàn với ê kíp về việc bị cắt sóng, cô vẫn bị chương trình dần cho "ra rìa". Từ người luôn nổi bật trong các buổi chụp ảnh chung, Angelababy giờ đây thậm chí không được đứng gần vị trí trung tâm.

Sự cố 'phong sát ngầm' và chuỗi bê bối

Một năm sau ly hôn, Angelababy bị bắt gặp tới xem buổi biểu diễn tại hộp đêm thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp). Dù phía ban tổ chức phủ nhận việc cô dự khán, nhưng tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên vẫn bị hạn chế hoạt động, khiến sự nghiệp lao dốc.

Ngày sinh nhật năm 2024, những người bạn thân của Angelababy như Trương Đại Đại hay Dương Mịch cũng không gửi lời chúc, điều vốn hiếm xảy ra trước đây. Tháng 6.2024, cô bất ngờ xuất hiện trong livestream bán hàng của "ông hoàng livestream" Xinba sau gần 1 năm im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, màn thể hiện nhún nhường quá mức, cùng phản ứng khi bị Xinba nói đùa "cút đi" khiến Angelababy hứng chịu nhiều lời chế giễu.

Ngay cả khi có cơ hội tham dự thảm đỏ, cô cũng chỉ được xếp chỗ ở rìa, ngồi cạnh những nghệ sĩ ít tiếng tăm hơn.

Khi thấy thị trường Đại lục không còn rộng mở, Angelababy chuyển hướng về Hồng Kông. Tuy vậy, báo chí xứ Cảng Thơm tiết lộ tình hình của cô cũng không mấy khả quan. Dù vẫn đủ sức chi trả cho việc thuê khách sạn hàng tháng, nhưng thu nhập hiện tại đã giảm so với thời đỉnh cao.

Truyền thông Hồng Kông còn ghi nhận 3 chi tiết khiến địa vị Angelababy tụt dốc: bị quản lý quát mắng giữa phố, không còn là nhân vật trung tâm trong các buổi tụ họp, vóc dáng kém săn chắc với vòng hai nhô ra.

Từng là biểu tượng sắc đẹp và phong cách, việc để lộ thân hình xuống phong độ khiến dư luận cho rằng Angelababy đang buông xuôi con đường tìm lại ánh hào quang.

Dù hiện tại Angelababy đã mờ nhạt trong showbiz, nhưng hào quang trước ly hôn của cô từng là đỉnh cao mà hiếm nghệ sĩ nào chạm tới Ảnh: Instagram angelababyct

Trong khi Angelababy chật vật tìm lại vị thế, Huỳnh Hiểu Minh sau ly hôn lại thăng hạng cả về hình ảnh lẫn sự nghiệp. Anh liên tục có dự án mới, giữ vững sức hút và được đánh giá cao hơn so với thời còn hôn nhân.

Từ ngôi sao được săn đón đến cái tên ít được nhắc tới, câu chuyện của Angelababy phản ánh rõ sự khắc nghiệt của làng giải trí, nơi danh tiếng có thể thay đổi chóng vánh chỉ sau một bước ngoặt đời tư.