Giải trí Phim

Dương Mịch tái xuất với tạo hình nông dân trong phim mới

Tiffany Trần
Tiffany Trần
12/08/2025 17:23 GMT+7

Sau loạt tác phẩm không thành công như kỳ vọng, Dương Mịch trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá. Khác với hình tượng lộng lẫy, cô sẽ hóa thân thành một cô gái nông thôn lam lũ.

Bộ phim chính thức ra mắt khán giả vào ngày 13.8, được chuyển thể từ tiểu thuyết từng đoạt giải thưởng của nhà văn nổi tiếng Triệu Đức Phát. Với bối cảnh tại vùng núi Nghi Mông, Sơn Đông (Trung Quốc) từ năm 1927 đến 1947, Sinh vạn vật kể về câu chuyện bi tráng của Ninh Tú Tú (Dương Mịch), con gái của một địa chủ.

Vai diễn được kỳ vọng của Dương Mịch

Dương Mịch tái xuất với tạo hình nông dân trong phim mới - Ảnh 1.

Sinh vạn vật của Dương Mịch chính thức lên sóng ngày 13.8

ẢNH: IQIYI

Trong Sinh vạn vật, Dương Mịch đảm nhận vai nữ chính Ninh Tú Tú, một cô gái xuất thân từ gia đình địa chủ, trải qua những biến cố lớn khiến cuộc đời cô thay đổi mãi mãi. 

Ngay trong ngày cưới, Tú Tú bị thổ phỉ bắt cóc. Sau khi thoát khỏi "hang ổ" của bọn cướp, Tú Tú thất vọng, quyết định từ bỏ gia đình và kết hôn với người nông dân chất phác tên Phong Đại Cước (Âu Hào thủ vai) - người đã cứu cô. 

Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô dần hòa mình vào cuộc sống lam lũ, học cách làm nông và dẫn dắt dân làng vượt qua những khó khăn như trừ thổ phỉ, kháng Nhật và hỗ trợ quân đội.

Dương Mịch tái xuất với tạo hình nông dân trong phim mới - Ảnh 2.

Dương Mịch hóa thân thành nông dân trong phim mới

ẢNH: WEIBO

Vai diễn Ninh Tú Tú được xem là một thử thách với Dương Mịch, đòi hỏi cô phải thể hiện chiều sâu nội tâm của một nhân vật trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. 

Thoát khỏi hình ảnh mỹ lệ thường thấy, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình mộc mạc, thô ráp của một người phụ nữ nông thôn. Đây được kỳ vọng là vai diễn đánh dấu sự "lột xác" của nữ diễn viên sau những dự án chưa thực sự thành công trong năm 2024 như Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiênCáp Nhĩ Tân 1944.

Đóng cặp với Dương Mịch là nam diễn viên Âu Hào trong vai Phong Đại Cước, một người nông dân chất phác nhưng kiên cường. Dù kém Dương Mịch 7 tuổi, Âu Hào được đánh giá cao nhờ phong cách diễn xuất ổn định và sự tận tâm với nghề. 

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các tên tuổi gạo cội như Nễ Đại Hồng, Tần Hải Lộ, Lâm Vĩnh Kiện và Hình Phi càng tăng thêm sức hút cho bộ phim. 

