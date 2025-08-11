Bạn gái cũ Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận tin đồn tống tiền

Thông tin này được đưa ra trong buổi livestream mới đây, khi Diệp Kha xác nhận cô từng sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh nhưng mối quan hệ giữa họ đã kết thúc. Nàng hot girl 9X cũng ám chỉ bản thân cảm thấy bị bỏ rơi và cho biết hiện đứa bé đang được mẹ cô chăm sóc, theo Kbizoom ngày 10.8.

Diệp Kha khẳng định thông tin tống tiền là bịa đặt

Diệp Kha, người từng rời xa ánh đèn sân khấu một thời gian, gần đây đã trở lại hoạt động livestream trên mạng xã hội. Cô cho biết mục đích là để tự kiếm sống, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái có tính toán nhằm gây áp lực buộc Huỳnh Hiểu Minh đáp ứng các yêu cầu cá nhân.

Diệp Kha gây xôn xao khi cho biết bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác khi yêu Huỳnh Hiểu Minh Ảnh: Kbizoom

Một số blogger giải trí đưa tin Diệp Kha đã yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh chi trả 2,7 tỉ nhân dân tệ (khoảng 9.850 tỉ đồng) bao gồm tiền chia tay và chi phí nuôi con. Theo các nguồn tin này, tài tử Tân Bến Thượng Hải đã từ chối nhưng được cho là đã đề nghị nhận quyền nuôi con hoàn toàn. Ngoài ra, còn xuất hiện tin đồn cho rằng Diệp Kha - người từng hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh 3 năm, đang nắm giữ nhiều thông tin nhạy cảm có thể gây tổn hại đến hình ảnh của nam diễn viên.

Theo nguồn tin từ giới truyền thông, khi Diệp Kha làm bạn gái Huỳnh Hiểu Minh, cô phải cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của anh, không được tiết lộ thân phận, không được công khai mối quan hệ nếu chưa được cho phép Ảnh: Weibo Diệp Kha

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị bác bỏ. Một phóng viên được cho là người đầu tiên tung tin về vụ tống tiền đã nhận được thông báo từ cơ quan pháp lý, nhiều khả năng từ phía Diệp Kha, và sau đó thừa nhận toàn bộ câu chuyện chỉ là bịa đặt.

Tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh không được lòng công chúng vì vướng phải nhiều tin đồn tai tiếng như "đào mỏ", phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia lớp đào tạo "săn đại gia" Ảnh: Sohu

Ở Trung Quốc, hình ảnh của Diệp Kha vốn gây nhiều tranh cãi. Kể từ khi Huỳnh Hiểu Minh công khai mối quan hệ này, cô bị cư dân mạng gắn mác "đào mỏ". Bất chấp làn sóng đồn đoán về sự việc này, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa lên tiếng làm rõ.