Khánh Thi bật khóc tiết lộ trăn trở trong hôn nhân với Phan Hiển

Trong chương trình Hẹn cuối tuần, Khánh Thi - Phan Hiển có những phút trải lòng về chặng đường làm nghề cũng như quan điểm trong hôn nhân. Để có được tổ ấm viên mãn, cả hai đã trải qua không ít thăng trầm. Song chính điều đó giúp cặp sao trân trọng nhau hơn ở hiện tại.

Giai đoạn khó khăn trong hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển

Theo Khánh Thi, việc trở thành cặp nhảy ăn ý không hề đơn giản, đòi hỏi nhiều yếu tố như sự ăn ý, tư duy, cuộc sống bên ngoài… Nữ kiện tướng cho biết quãng thời gian khó khăn nhất của cô là khi quyết định dừng thi đấu và phải tìm cho Phan Hiển người bạn nhảy mới. “Khi đó chúng tôi chỉ có cảm tình với nhau thôi, chứ mọi thứ chưa rõ ràng lắm. Sau này, anh ấy theo đuổi quá thì tôi lung lay và yêu anh ấy”, cô chia sẻ.

Khánh Thi từng gặp khó khăn khi phải tìm bạn nhảy mới cho Phan Hiển Ảnh: FBNV

Giai đoạn đó, để rạch ròi giữa công việc và chuyện tình cảm không phải là chuyện đơn giản. Sau khi cân nhắc, Khánh Thi quyết định lui về hậu trường để người bạn đời phát triển sự nghiệp. “Lúc đó tôi bị phân vân. Chính vì thế chúng tôi cứ chia tay rồi lại hàn gắn vì những điều tôi không rõ ràng trong đầu. Có những lúc tôi muốn Hiển phải thi đấu đỉnh cao, rõ ràng là anh ấy làm được. Nhưng cũng vì như vậy, tôi bắt đầu sợ”, cô thành thật.

Khánh Thi tâm sự thêm mỗi lần chồng thay đổi bạn nhảy, tâm lý cô lại bị xáo trộn dù điều đó do chính nữ kiện tướng quyết định. Theo cô, việc thay đổi này đến từ nhiều yếu tố, điển hình như thời gian không phù hợp, tư duy không giống nhau… “Hiển thay đổi 7 cô bạn nhảy, điều đó có nghĩa là tôi phải làm lại từ đầu. Tôi cũng có những lo lắng rằng Hiển có yêu cô ấy không vì nhảy rất dễ thăng hoa, nhiều khi một động tác nào đó cũng khiến người ta dễ tạo cảm xúc. Bao nhiêu lần tôi phải kìm nén cái tôi của mình xuống để Hiển có được thành tích tốt nhất. Sau này, tôi nghĩ mình không nên suy nghĩ về chuyện tình cảm. Chúng tôi rạch ròi rằng khi ở trên sàn tập, chồng để tôi nói và khi về nhà, tôi để chồng nói”, Khánh Thi tâm sự.

Phan Hiển kể trước đây, cả hai nhiều lần xích mích. Đến mức mỗi lần cãi nhau, nam vũ công thường nói rằng: “Em cái gì cũng biết, chỉ là không biết điều với anh”. Song sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Khánh Thi có sự thay đổi rõ rệt khiến người bạn đời bất ngờ. Về phần mình, Phan Hiển thừa nhận: “Tính cách tôi là yêu hết mình, làm hết mình, không thích nửa vời. Khi yêu Khánh Thi, tôi cố gắng làm những gì tốt nhất cho cô ấy, cái gì có tôi sẵn sàng cho hết”.

Tổ ấm viên mãn của Khánh Thi - Phan Hiển sau quãng thời gian dài gắn bó Ảnh: FBNV

Theo Khánh Thi, để có được sự thay đổi đó là cả quá trình học tập của cô. Sau này, nữ kiện tướng đưa ra quyết định quan trọng là… không dạy chồng nữa. Cô nói: “Tôi thà mất tiền chứ không mất chồng. Tôi chọn những thầy giáo tốt nhất và trả tiền cho thầy. Mỗi lần thầy dạy là tôi đi ra ngoài để chồng mình được thoải mái”.

Nói thêm về hành trình làm mẹ, Khánh Thi chia sẻ cô không ngại chuyện học từ con. Theo nữ kiện tướng, các bé là người dễ chán nhưng cũng dễ hòa đồng. Lý do Khánh Thi muốn con học nhảy không phải vì chuyện thành tích. Ngược lại, cô nhận ra quãng thời gian này là lúc con được vui chơi. “Tôi cũng là một người mẹ rất chiều con nhưng đôi khi đáp ứng một điều gì đó cho bé xong, tôi thu mình để tự hỏi lại bản thân. Tôi thích điều đó vì không muốn lúc nào mình cũng thể hiện ra bên ngoài đến mức đánh mất chính mình”, nữ kiện tướng bộc bạch.

Trải qua hành trình dài gắn bó, Khánh Thi của hiện tại chỉ mong có thể bớt lại công việc để dành nhiều thời gian hơn cho con. Nữ kiện tướng tâm sự vì tính chất công việc, cô và người bạn đời không có những ngày nghỉ riêng. Đôi lúc, vì bận đi thi đấu, cả hai phải đưa con theo cùng và tranh thủ lúc rảnh để đưa bé đi chơi. "Tôi chỉ mong ba mẹ, con cái có thời gian hơn với nhau", Khánh Thi bật khóc bộc bạch.