Hiệu ứng Messi xác lập thêm kỷ lục chưa từng có tại Mỹ, lại bùng nổ cơn sốt

Messi tạo cơn sốt cực lớn tại Seattle

"Seattle Sounders FC thông báo đã bán hơn 60.000 vé cho trận chung kết Leagues Cup giữa đội bóng này và Inter Miami của Messi (diễn ra lúc 7 giờ ngày 1.9, giờ Việt Nam). Nhưng vì sức hút và hiệu ứng từ Messi hiện quá lớn, sân Lumen Field sẽ mở rộng thêm sức chứa để đáp ứng nhu cầu của các CĐV", nhà báo Favian Renkel (Mỹ) cho biết ngày 31.8.

Messi lên tiếng lúc Inter Miami cần nhất. Anh đã tạo cơn sốt tại Seattle trước trận chung kết Leagues Cup Ảnh: Reuters

Marca cũng xác nhận: "Ban tổ chức sân Lumen Field đã ra lệnh mở cửa tối đa sức chứa, dự kiến sẽ có 72.000 khán giả đến sân. Con số này sẽ lập kỷ lục mới cho Seattle Sounders FC và cho chính sân Lumen Field. Kỷ lục lịch sử trước đây ở sân này trong một sự kiện bóng đá là từng đón tiếp 69.274 khán giả trong trận chung kết MLS Cup năm 2019, khi Seattle Sounders FC đánh bại Toronto FC với tỷ số 3-1 để có lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ)".

"Hiện kỷ lục người xem ở trận chung kết MLS Cup năm 2019 này vẫn đứng đầu về số lượng khán giả cho một sự kiện thể thao. Tuy nhiên, ngoài bóng đá, sân Lumen Field cũng ghi nhận lượng khán giả ấn tượng tại các sự kiện khác. Như buổi hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng Ed Sheeran vào tháng 8.2023 cũng trên sân Lumen Field đã thu hút tới 77.286 khán giả, một kỷ lục mọi thời đại.

Nhưng nếu sắp tới đây, trận chung kết Leagues Cup giữa Seattle Sounders FC và Inter Miami đạt mức 72.000 khán giả, nó sẽ viết nên một chương mới trong lịch sử của sân vận động này cho một hoạt động thể thao. Trong đó, Messi là nhân vật chính của một sự kiện hứa hẹn sẽ được khắc ghi mãi mãi trong ký ức của người hâm mộ tại nơi đây", Marca bày tỏ.

Messi và các đồng đội Inter Miami làm quen sân Lumen Field, với mặt sân cỏ nhân tạo ngay trước trận chung kết Leagues Cup Ảnh: Chụp màn hình từ clip

"Kể từ khi Messi đến MLS, mỗi trận đấu của Inter Miami đều được kỳ vọng gấp bội và trận chung kết với Seattle Sounders FC cũng không ngoại lệ. Danh thủ người Argentina là nhân vật chính, sân Lumen Field có thể trải qua một đêm lịch sử với lượng khán giả gần đạt mức tối đa cho phép", Marca nhấn mạnh.

Sân Lumen Field khánh thành năm 2002, đã trở thành biểu tượng thể thao của Seattle, và là một trong những sân vận động quan trọng nhất nước Mỹ.

Sân đấu này cũng là 1 trong 16 sân vận động tham gia tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Thông thường, sân Lumen Field chỉ có sức chứa khoảng 37.722 khán giả khi Seattle Sounders FC tổ chức các trận đấu ở MLS. Nhưng nó sẽ được mở rộng lên đến 72.000 khán giả trong những sự kiện thu hút đông người xem, như trận chung kết Leagues Cup và tại World Cup 2026.

"Thiết kế của sân, với mái che phủ phần lớn khán đài, tạo nên âm thanh độc đáo, khiến mỗi trận đấu trở thành một trải nghiệm khó quên. Sân vận động này đã tổ chức các trận đấu tại Copa America Centenario, CONCACAF Champions League, FIFA Club World Cup 2025 và giờ đây đã bổ sung trận chung kết Leagues Cup vào danh sách các sự kiện nổi bật của mình", Marca cho biết.

Mặc dù vậy, sân Lumen Field chắc chắn sẽ không mang lại sự hài lòng cho Messi và các đồng đội ở Inter Miami, vì có mặt sân cỏ nhân tạo, sẽ gây không ít khó khăn khi thi đấu. Nhưng đây lại là lợi thế của Seattle Sounders FC, khi các cầu thủ của họ đã quá quen thuộc.