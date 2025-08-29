Messi xác nhận đấu trận cuối trên sân nhà ở Argentina, CĐV nài nỉ đừng chia tay

"Messi đừng chia tay"

Đó là thông điệp trên kênh TyC Sports, ngay sau thông tin Messi vừa xác nhận: "Đúng vậy, đây sẽ là một trận đấu đặc biệt, rất đặc biệt đối với tôi, vì đây là trận đấu vòng loại chính thức cuối cùng trên sân nhà".

CĐV Argentina sắp phải chứng kiến Messi thi đấu trận cuối cùng và chính thức với đội tuyển trên sân nhà Ảnh: Reuters

"Tôi không biết liệu sau đó sẽ có một trận giao hữu hay nhiều trận đấu khác nữa hay không. Nhưng đúng là vậy, trận đấu này rất đặc biệt, và đó là lý do tại sao gia đình sẽ ở bên tôi, vợ tôi, các con tôi, bố mẹ tôi, anh chị em tôi, và còn sẽ có rất nhiều người thân bên phía vợ tôi nữa, và chúng tôi sẽ trải nghiệm theo cách đó. Sau đó, như tôi đã nói, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tâm thế đó. Cảm ơn các bạn", Messi bày tỏ thêm.

Đội tuyển Argentina sắp thi đấu 2 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ vào đầu tháng 9 tới, gồm gặp đội Venezuela trên sân nhà Estadio Monumental ở Buenos Aires lúc 6 giờ 30 ngày 5.9, tiếp đó là trận sân khách gặp Ecuador lúc 6 giờ ngày 10.9 (đều giờ Việt Nam). Messi và người đồng đội Rodrigo De Paul ở CLB Inter Miami đều có tên trong danh sách cuối cùng vừa rút gọn của HLV Scaloni.

Sau chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ kết thúc, đội tuyển Argentina đã có vé dự vòng chung kết để bảo vệ ngôi vô địch tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau, sẽ không còn lịch đấu nào được tổ chức trên sân nhà.

Từ đầu năm 2026, Albiceleste cũng bước vào hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026, bao gồm trận tranh chức vô địch Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) với đội Tây Ban Nha, dự kiến tổ chức ở châu Âu vào tháng 3.

Kỳ World Cup 2026 cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp Messi dự kiến sẽ góp mặt thi đấu, khi đó anh đã ở độ tuổi 39. Sau giải đấu này, khả năng lớn Messi sẽ công bố quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế lừng lẫy của mình. Thậm chí là có thể giải nghệ, vì hiện nay anh vẫn chưa chính thức ký hợp đồng gia hạn với CLB Inter Miami (sắp hết hạn vào cuối năm nay). Mọi thứ vẫn còn để ngỏ, theo như Messi cho biết gần đây.

Messi giúp Inter Miami lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết Leagues Cup Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, với trận đấu chính thức trên sân nhà trong màu áo đội tuyển Argentina, Messi gần như đã xác nhận "sẽ là trận cuối cùng", trong trận đấu với đội Venezuela sắp tới đây.

Dù đã biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng rất nhiều CĐV Argentina vẫn hết sức bàng hoàng và không tin vào sự thật, họ liên tục nài nỉ "Messi đừng chia tay", theo TyC Sports. Kênh này cũng viết trên tài khoản mạng xã hội X dòng thông điệp: "Đừng bao giờ rời đi, đội trưởng", kèm biểu tượng hết sức buồn bã.

Messi vừa trở lại thi đấu cho Inter Miami sau 2 trận vắng mặt để dưỡng thương. Ngay khi vừa trở lại, anh lập tức ghi cú đúp bàn thắng giúp Inter Miami ngược dòng ngoạn mục đánh bại kình địch Orlando City với tỷ số 3-1 ngày 28.8.

Qua đó, vào chung kết giải Leagues Cup gặp đối thủ Seattle Sounders FC lúc 7 giờ ngày 1.9 (giờ Việt Nam) để tranh ngôi vô địch. Sau trận đấu này, Messi mới trở về tập trung đội tuyển Argentina cùng gia đình mình.