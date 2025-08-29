Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Malaysia không gọi cầu thủ nhập tịch mới giữa cuộc khủng hoảng ở thượng tầng FAM

Giang Lao
Giang Lao
29/08/2025 11:08 GMT+7

Ngày 29.8, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trong tháng 9, nhưng không có thêm bất cứ cầu thủ nhập tịch mới nào xuất hiện. Động thái gây nhiều suy đoán.

Thượng tầng bóng đá Malaysia bị chỉ trích dữ dội

"FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử", New Straits Times ngày 29.8 dẫn phát biểu của một chuyên gia tên Faithal Hassan cho biết, sau khi chủ tịch của tổ chức này ông Joehari Ayub đột ngột từ chức chỉ sau 6 tháng nắm quyền. Phó chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi hiện là người giữ chức chủ tịch tạm quyền. Và phải đến năm sau mới bầu chủ tịch mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Malaysia không gọi cầu thủ nhập tịch mới giữa cuộc khủng hoảng ở thượng tầng FAM - Ảnh 1.

HLV Cklamovski không gọi thêm cầu thủ nhập tịch mới, giữa cuộc khủng hoảng ở thượng tầng bóng đá Malaysia

Ảnh: Ngọc Linh

Ông Faithal Hassan là tiến sĩ và giảng viên cao cấp tại Khoa Khoa học Thể thao và Vận động, Đại học Malaya (Malaysia), ông bày tỏ: "Theo quan điểm của tôi, FAM đang ở thời điểm tồi tệ nhất kể từ khi bóng đá Malaysia bắt đầu phát triển vào năm 1926. Tình hình này phơi bày những sai sót nghiêm trọng trong FAM, ảnh hưởng trực tiếp đến nền bóng đá quốc gia. Ở đây, chúng ta có thể thấy không có sự tôn trọng nào dành cho Joehari Ayub, để ông ấy có thể tự do lãnh đạo FAM".

Trong đó, nhiều chuyên gia bình luận bóng đá nổi tiếng ở Malaysia, như ông Pekan Ramli đề nghị FAM phải làm rõ và công bố lý do sâu xa ông Joehari Ayub đã đột ngột nộp đơn từ chức, thay vì chỉ là lý do sức khỏe một cách thông thường và đơn giản. Qua đó, cũng để chấm dứt mọi suy đoán có thể dẫn đến những cáo buộc khó chịu, nổi cộm nhất là vấn đề các cầu thủ nhập tịch gần đây.

Cùng diễn biến, đội tuyển Malaysia công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trong tháng 9, gồm gặp đội Singapore ngày 4.9 và gặp đội Palestine ngày 8.9. 

Trong danh sách này, cầu thủ nhập tịch mới nhất được chờ đợi sẽ góp mặt là Nacho Mendez (27 tuổi, gốc Tây Ban Nha, vừa gia nhập CLB Johor Darul Ta'zim) đã không có tên. Nhưng có 1 cái tên mới xuất hiện là hậu vệ Richard Chin (22 tuổi), người gốc Malaysia, sinh ra ở Anh, với bố là người Malaysia và mẹ là người Seychelles.

Đặc biệt cầu thủ gốc Argentina, Facundo Garces từng bị "vạ miệng" khi nói rằng mình có gốc gác Malaysia từ "ông cố nội" (sai quy định của FIFA), nhưng sau đó đã đính chính, cho rằng do lỗi dịch thuật, và khẳng định mình có gốc gác từ ông bà nội là người Malaysia. Trong dịp này vẫn được HLV Peter Cklamovski gọi lại đội tuyển Malaysia, dù trước đó nhà cầm quân người Úc đã thừa nhận, ông phải cân nhắc kỹ lưỡng về sự tham gia của cầu thủ này.

Trong khi đó, một số cầu thủ nhập tịch khác từng xuất hiện ở trận đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6, và gây tranh cãi về nguồn gốc như Imanol Machuca đã vắng mặt mà không rõ lý do. Cầu thủ đội trưởng Matt Davies cũng không có tên. Số còn lại, HLV Peter Cklamovski ưu tiên gọi phần lớn các cầu thủ bao gồm cả nhập tịch Malaysia đang thi đấu ở giải trong nước nhiều hơn so với trước đây.

Tổng cộng, đội tuyển Malaysia chỉ gọi 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm cầu thủ Endrick đang thi đấu cho CLB bóng đá CA TP.HCM ở giải V-League (Việt Nam), Rodrigo Holgado từ CLB America de Cali (Colombia), Gabriel Palmero (CLB Unionistas) và Facundo Garces từ CLB Alaves (đều của Tây Ban Nha).

Xem thêm bình luận