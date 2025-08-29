Báo Tây Ban Nha: Real Madrid nhận cơn ác mộng tại Champions League

Champions League tăng tiền thưởng khủng lên đến 2,6 tỉ USD (khoảng 68.574 tỉ đồng)

Lễ bốc thăm vòng league phase giải Champions League mùa 2025 - 2026 diễn ra tại Monaco, trong đó các CLB hàng đầu ở Tây Ban Nha như Real Madrid và Barcelona đều có lịch đấu khó khăn khi gặp nhiều đối thủ mạnh.

Real Madrid sẽ có một chuyến thi đấu sân khách xa nhất ở Champions League Ảnh: Reuters

Riêng Real Madrid sẽ có một chuyến thi đấu sân khách dài và xa nhất ở Champions League khi gặp đối thủ Kairat tại Kazakhstan, gần biên giới Trung Quốc. "Đây là chuyến đi dài hơn 6.000 km đầy thử thách và nhiều rủi ro cho thầy trò HLV Xabi Alonso", báo Tây Ban Nha, AS bày tỏ.

Real Madrid sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận tại giai đoạn league phase giải Champions League, gồm gặp Man City, Juventus, Marseille và Monaco sân nhà, trong khi đối đầu ở sân khách trước Liverpool, Benfica, Olympiacos và đặc biệt là Kairat. Lịch đấu cụ thể các trận này sẽ được Liên đoàn Bóng châu Âu (UEFA) công bố trước ngày 30.8 tới.

Trong khi đó, Barcelona gặp PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Copenhagen sân nhà, trong khi gặp Chelsea, Club Brugge, Slavia Prague và Newcastle sân khách.

Các CLB mạnh ở giải Ngoại hạng Anh như Man City cũng có lịch đấu không dễ thở. "Man xanh" sẽ đối mặt với Dortmund, Leverkusen, Napoli và Galatasaray sân nhà, trong khi gặp Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt và Monaco sân khách.

Liverpool gặp Real Madrid, Atletico Madrid, PSV và Qarabag sân nhà, trong khi gặp Inter Milan, Eintracht Frankfurt, Marseille và Galatasaray sân khách. Còn Chelsea đối đầu với Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos FC (Đảo Síp) sân nhà, gặp Bayern Munich, Atalanta, Napoli và Qarabag sân khách.

Sau vòng league phase giải Champions League mùa 2025 - 2026 kết thúc với 8 lượt đấu, 8 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 16 đội. 16 đội đứng từ thứ 9 đến 24 phải đá vòng play-off để tranh 8 suất còn lại, còn các đội đứng từ vị trí thứ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Từ vòng đấu loại trực tiếp, thể thức sân nhà - khách được giữ nguyên đến bán kết. Trận chung kết Champions League mùa 2025 - 2026 diễn ra trên sân Puskas ở thành phố Budapest, Hungary. Đặc biệt giờ thi đấu trận chung kết Champions League mùa này diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 30.5.2026, thay vì vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày hôm sau như trước đây (theo giờ Việt Nam).

UEFA dự kiến chia khoảng 2,6 tỉ USD cho các CLB dự từ vòng bảng. Đội vô địch Champions League có thể nhận hơn 116 triệu USD nếu toàn thắng. Riêng việc góp mặt ở trận chung kết đã mang lại ít nhất 21,5 triệu USD, và đội nâng cúp sẽ bỏ túi thêm 7,6 triệu USD.

Khoản tiền thưởng tại Champions League được tính theo nhiều hạng mục, bao gồm: tiền tham dự, thưởng theo kết quả từng trận, thưởng theo vị trí xếp hạng vòng bảng, thưởng vòng knock-out và giá trị thị trường truyền hình. Điều này giúp Champions League tiếp tục là giải đấu có quỹ thưởng cao nhất cấp CLB trên toàn thế giới, vượt qua cả giải Club World Cup của FIFA.