Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Báo Tây Ban Nha: Real Madrid nhận cơn ác mộng tại Champions League

Giang Lao
Giang Lao
29/08/2025 08:58 GMT+7

Real Madrid sẽ có một chuyến thi đấu sân khách thật xa với đội bóng Kazakhstan là Kairat ở gần biên giới Trung Quốc, sau lễ bốc thăm vòng league phase giải Champions League ngày 29.8.

Champions League tăng tiền thưởng khủng lên đến 2,6 tỉ USD (khoảng 68.574 tỉ đồng)

Lễ bốc thăm vòng league phase giải Champions League mùa 2025 - 2026 diễn ra tại Monaco, trong đó các CLB hàng đầu ở Tây Ban Nha như Real MadridBarcelona đều có lịch đấu khó khăn khi gặp nhiều đối thủ mạnh. 

Báo Tây Ban Nha: Real Madrid nhận cơn ác mộng tại Champions League - Ảnh 1.

Real Madrid sẽ có một chuyến thi đấu sân khách xa nhất ở Champions League

Ảnh: Reuters

Riêng Real Madrid sẽ có một chuyến thi đấu sân khách dài và xa nhất ở Champions League khi gặp đối thủ Kairat tại Kazakhstan, gần biên giới Trung Quốc. "Đây là chuyến đi dài hơn 6.000 km đầy thử thách và nhiều rủi ro cho thầy trò HLV Xabi Alonso", báo Tây Ban Nha, AS bày tỏ.

Real Madrid sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận tại giai đoạn league phase giải Champions League, gồm gặp Man City, Juventus, Marseille và Monaco sân nhà, trong khi đối đầu ở sân khách trước Liverpool, Benfica, Olympiacos và đặc biệt là Kairat. Lịch đấu cụ thể các trận này sẽ được Liên đoàn Bóng châu Âu (UEFA) công bố trước ngày 30.8 tới.

Trong khi đó, Barcelona gặp PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Copenhagen sân nhà, trong khi gặp Chelsea, Club Brugge, Slavia Prague và Newcastle sân khách.

Các CLB mạnh ở giải Ngoại hạng Anh như Man City cũng có lịch đấu không dễ thở. "Man xanh" sẽ đối mặt với Dortmund, Leverkusen, Napoli và Galatasaray sân nhà, trong khi gặp Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt và Monaco sân khách. 

Liverpool gặp Real Madrid, Atletico Madrid, PSV và Qarabag sân nhà, trong khi gặp Inter Milan, Eintracht Frankfurt, Marseille và Galatasaray sân khách. Còn Chelsea đối đầu với Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos FC (Đảo Síp) sân nhà, gặp Bayern Munich, Atalanta, Napoli và Qarabag sân khách.

Sau vòng league phase giải Champions League mùa 2025 - 2026 kết thúc với 8 lượt đấu, 8 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 16 đội. 16 đội đứng từ thứ 9 đến 24 phải đá vòng play-off để tranh 8 suất còn lại, còn các đội đứng từ vị trí thứ 25 đến 36 sẽ bị loại. 

Từ vòng đấu loại trực tiếp, thể thức sân nhà - khách được giữ nguyên đến bán kết. Trận chung kết Champions League mùa 2025 - 2026 diễn ra trên sân Puskas ở thành phố Budapest, Hungary. Đặc biệt giờ thi đấu trận chung kết Champions League mùa này diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 30.5.2026, thay vì vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày hôm sau như trước đây (theo giờ Việt Nam).

UEFA dự kiến chia khoảng 2,6 tỉ USD cho các CLB dự từ vòng bảng. Đội vô địch Champions League có thể nhận hơn 116 triệu USD nếu toàn thắng. Riêng việc góp mặt ở trận chung kết đã mang lại ít nhất 21,5 triệu USD, và đội nâng cúp sẽ bỏ túi thêm 7,6 triệu USD.

Khoản tiền thưởng tại Champions League được tính theo nhiều hạng mục, bao gồm: tiền tham dự, thưởng theo kết quả từng trận, thưởng theo vị trí xếp hạng vòng bảng, thưởng vòng knock-out và giá trị thị trường truyền hình. Điều này giúp Champions League tiếp tục là giải đấu có quỹ thưởng cao nhất cấp CLB trên toàn thế giới, vượt qua cả giải Club World Cup của FIFA.

Tin liên quan

Champions League: Real Madrid đấu Liverpool, Barcelona gặp PSG ở vòng bảng

Champions League: Real Madrid đấu Liverpool, Barcelona gặp PSG ở vòng bảng

Kết quả bốc thăm vòng bảng, chia cặp đấu tự động tại Champions League 2025 - 2026 rạng sáng 29.8 đã đưa các ông lớn ở châu Âu gặp nhiều đối thủ duyên nợ.

Vì sao bóng đá Malaysia khủng hoảng kể từ trận thắng đội tuyển Việt Nam?

Messi lập cú đúp ‘tuyệt đối điện ảnh’, Inter Miami vào chung kết Leagues Cup ngoạn mục

Khám phá thêm chủ đề

Champions League Real Madrid Man City Barcelona Xabi Alonso
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận