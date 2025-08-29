Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Champions League: Real Madrid đấu Liverpool, Barcelona gặp PSG ở vòng bảng

Lĩnh Nam
Lĩnh Nam
29/08/2025 05:29 GMT+7

Kết quả bốc thăm vòng bảng, chia cặp đấu tự động tại Champions League 2025 - 2026 rạng sáng 29.8 đã đưa các ông lớn ở châu Âu gặp nhiều đối thủ duyên nợ.

Arsenal rơi vào "bảng tử thần" Champions League

Lá thăm đưa Man City đối đầu Real Madrid ngay ở vòng phân hạng đã làm nóng bầu không khí Champions League. Đây vốn là cặp đấu kinh điển của bóng đá châu Âu những năm gần đây, với hàng loạt màn thư hùng nghẹt thở.

Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Pep Guardiola còn phải chạm trán Borussia Dortmund, Villarreal và Napoli – những đội bóng giàu kinh nghiệm và khó chịu tại đấu trường châu lục. Với lịch thi đấu dày đặc, Man City sẽ phải xoay tua lực lượng hợp lý nếu muốn giữ chắc vị thế ứng viên số một cho ngôi vương.

Champions League: Real Madrid đấu Liverpool, Barcelona gặp PSG ở vòng bảng - Ảnh 1.

Liverpool gặp đối thủ đầy duyên nợ Real Madrid ở vòng bảng

ẢNH: REUTERS

Liverpool tiến tới Champions League với mục tiêu giành ngôi vô địch và ngay lập tức đụng phải đối thủ đầy duyên nợ Real Madrid. Đây là cặp đấu mà người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" có lẽ vừa háo hức vừa lo lắng, khi Real từng nhiều lần chặn đứng giấc mơ vô địch của họ. Trong 11 năm qua, Real đã gặp Liverpool 9 trận, trong đó có chung kết năm 2018 và 2022, với chiến thắng cho đại diện Tây Ban Nha. Real cũng đã gặp Man City tới 12 lần chỉ trong 9 mùa gần nhất.

Ngoài ra, thầy trò HLV Arne Slot còn rơi vào nhánh khó với Inter Milan, Atletico Madrid và Eintracht Frankfurt. Cuộc đấu trí giữa Liverpool và các đại diện giàu truyền thống hứa hẹn sẽ quyết định trực tiếp đến tấm vé vào vòng knock-out.

Champions League: Real Madrid đấu Liverpool, Barcelona gặp PSG ở vòng bảng - Ảnh 2.

PSG đang là đương kim vô địch

ẢNH: REUTERS

Arsenal rơi vào một bảng đấu cực nặng khi phải chạm trán Bayern Munich, Inter Milan và Atletico Madrid. Đây là 3 đội bóng có bề dày thành tích và sở hữu đội hình chất lượng, hứa hẹn tạo ra không ít thử thách cho thầy trò Mikel Arteta. Ngoài ra, những đối thủ như Club Brugge hay Slavia Prague cũng không dễ bị đánh bại, đặc biệt khi phải làm khách. Với đội hình trẻ trung nhưng đầy khát khao, Arsenal cần thể hiện sự ổn định và bản lĩnh mới có thể giành quyền đi tiếp. Trong 14 lần Arsenal chạm trán với Bayern Munich, "Pháo Thủ" chỉ thắng 3, hòa 3, thua 8 trận.

Champions League: Real Madrid đấu Liverpool, Barcelona gặp PSG ở vòng bảng - Ảnh 3.

Champions League mùa thứ 2 áp dụng thể thức thi đấu mới

ẢNH: REUTERS

Đội bóng Pháp PSG rơi vào nhánh đấu khắc nghiệt khi chạm trán cả Bayern Munich, Barcelona, Leverkusen và Tottenham. Sau khi đã vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ cần thể hiện bản lĩnh thực sự nếu không muốn sớm bị gạt ra khỏi cuộc đua. Lần gần nhất PSG và Barcelona gặp nhau, đại diện Pháp thắng chung cuộc 6-4 ở hai lượt tứ kết năm 2024.

Đây là mùa thứ hai Champions League áp dụng thể thức league (vòng bảng mở rộng) thay cho vòng bảng truyền thống. 36 CLB sẽ đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, 4 sân nhà và 4 sân khách. Máy tính đảm bảo mỗi đội gặp hai CLB từ mỗi nhóm hạt giống, tránh trùng quốc gia.

Kết thúc giai đoạn này, tám đội dẫn đầu vào thẳng vòng 16 đội. Từ vị trí 9 đến 24 bước vào vòng play-off hai lượt. Đội từ thứ 25 trở xuống bị loại và không còn suất xuống Europa League như trước.

Các lượt trận league diễn ra từ tháng 9.2025 đến cuối tháng 1.2026. Lịch đấu cụ thể sẽ được UEFA công bố trước ngày 30.8. Play-off tổ chức tháng 2, vòng 16 đội diễn ra tháng 3, tứ kết trong tháng 4, bán kết đầu tháng 5. Trận chung kết ấn định ngày 30.5.2026 trên sân Puskas, Budapest, lúc 23 giờ (giờ VN).

Ăn mừng vô địch Champions League thành bạo động, CĐV PSG chửi mắng Mbappe, Messi và Neymar

Ăn mừng vô địch Champions League thành bạo động, CĐV PSG chửi mắng Mbappe, Messi và Neymar

Cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Champions League của PSG đã trở nên tồi tệ, khi CĐV đội bóng này đụng độ với cảnh sát khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải lên tiếng.

