Máy bay chở Real Madrid ‘bay vòng vòng, chưa thể hạ cánh’: HLV Alonso phải hủy họp báo trước đại chiến PSG

Theo kế hoạch, lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương), Real Madrid sẽ di chuyển từ sân bay quốc tế West Palm Beach đến LaGuardia (New York). Tuy nhiên, khi toàn đội đã sẵn sàng lên máy bay, một thông báo bất ngờ đã đến và buộc “Kền kền trắng” phải lùi lại 60 phút. Chưa dừng lại ở đó, khi máy bay trải qua gần 2 giờ di chuyển, đến LaGuardia Real Madrid vẫn không thể hạ cánh và phải bay nhiều vòng trên không.

Tờ AS của Tây Ban Nha thông tin, nguyên nhân của sự cố đến từ việc một cơn bão ở Palm Beach xuất hiện, làm chuyến bay đến New York của Real Madrid bị hoãn lại. “Do nhiều máy bay xếp thành hàng trên bầu trời vì bão đã làm chậm chuyến bay, Real Madrid không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu FIFA hoãn mọi hoạt động của họ. Chuyến bay của Madrid đang bay vòng trên Washington chờ lệnh hạ cánh”, tờ AS cập nhật.

HLV Alonso cùng Real Madrid không thể đến New York theo kế hoạch ẢNH: REUTERS

Trước mắt, việc sự cố xảy ra khiến Real Madrid phải lùi buổi tập trước trận bán kết với PSG - diễn ra vào 2 giờ rạng sáng 10.7 (giờ Việt Nam). Ngoài ra, “Kền kền trắng” hiện cũng yêu cầu FIFA hủy buổi họp báo của HLV Alonso cùng 3 cầu thủ Valverde, Courtois và Jacobo. Đáng chú ý, trong quá trình tham dự giải đấu, đây là lần thứ 2 Real Madrid đối mặt với sự cố do thời tiết. Trước đó, khi gặp Juventus ở vòng 16 đội, Real Madrid cũng trải qua điều tương tự. Rất may khi ấy ảnh hưởng của thời tiết ở mức độ nhẹ, toàn đội vẫn có thể di chuyển bình thường.

Nhận định bán kết FIFA Club World Cup 2025: ‘Ngựa ô’ Brazil và 3 ông lớn châu Âu

"PSG sẽ đánh bại Real Madrid, hướng đến lịch sử"

Khác với Real Madrid, PSG đã đến New York từ sớm và có buổi tập tại trường Rutgers. HLV Luis Enrique cho biết sự chuẩn bị của đại diện nước Pháp trước màn đại chiến với Real Madrid là rất tốt và họ sẵn sàng đánh bại đối thủ.

HLV Luis Enrique chia sẻ: “Đây là một trận đấu đặc biệt. Việc gặp Real Madrid giúp PSG có nhiều động lực để chiến đấu hơn. Đồng thời, nó cho thấy PSG đã thi đấu tốt tại FIFA Club World Cup 2025™ để có mặt tại vòng đấu này. Với HLV mới là Alonso, Real Madrid trở nên đáng xem hơn. Họ có chiến thuật mới, nhiều ngôi sao tốt và rất khó để đánh bại. Tuy nhiên, PSG đến đây để chiến thắng”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục gây chú ý khi nhắc về Mbappe - ngôi sao cũ từng khoác áo PSG: “Mbappe đã là quá khứ của PSG và không có bất kỳ tác động nào với toàn đội vào thời điểm này. PSG tập trung vào hiện tại, chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

HLV Luis Enrique tuyên bố PSG muốn đánh bại Real Madrid, chứng minh sức mạnh ẢNH: REUTERS

Mbappe tiếp tục nhận được sự chú ý khi gặp lại đội bóng cũ ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ngôi sao Achaf Hakimi cũng tỏ ra quyết tâm trước trận đấu với Real Madrid: “Động lực của PSG là kết thúc một mùa giải lịch sử theo cách lịch sử. Chúng tôi muốn giành nhiều danh hiệu nhất có thể. Sự vĩ đại của PSG là chúng tôi kiểm soát ít hơn và khiến đối thủ không biết chúng tôi muốn gì, đó chính là mục tiêu”.