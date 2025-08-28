Messi lập cú đúp ‘tuyệt đối điện ảnh’, Inter Miami vào chung kết Leagues Cup ngoạn mục

Messi lên tiếng lúc Inter Miami cần nhất

Sự trở lại của Messi và Jordi Alba sau chấn thương, giúp Inter Miami có đủ đội hình mạnh nhất tiếp đón đại kình địch cùng thành phố Orlando City, đối thủ đã thắng họ cả 2 trận trước đó tại MLS mùa này (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với tỷ số 3-0 và 4-1.

Thế nhưng, dù đã có những danh thủ hàng đầu thi đấu, đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch, vẫn có vẻ như bị "kỵ rơ" và phải chịu rất nhiều sức ép trước kình địch cực kỳ khó nhằn cùng thành phố.

Messi lên tiếng lúc Inter Miami cần nhất Ảnh: Reuters

Trong hiệp 1, Messi giúp Inter Miami thi đấu sắc nét ở hàng công. Nhưng nhiều cơ hội ghi bàn cũng liên tục bị bỏ lỡ, trong đó chân sút kỳ cựu Suarez là người bỏ lỡ nhiều nhất. Bên cạnh đó, cũng phải nói là Messi vừa trở lại sau chấn thương, nên chưa tìm được cảm giác tốt nhất.

Cuối hiệp 1, hàng thủ lỏng lẻo của Inter Miami lại mắc sai sót, do trung vệ Maximiliano Falcon chỉ huy để lộ quá nhiều sự bất ổn. Nhờ đó, tiền đạo Marco Pasalic tận dụng cơ hội gây sốc ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Orlando City ở phút 45+1.

Nhận bàn thua choáng váng, Inter Miami bước vào hiệp 2 trong áp lực rất lớn khi họ đối mặt lần thứ 3 liên tiếp có thể để thua kình địch Orlando City. Tuy nhiên, trong thời điểm ngặt nghèo nhất, Messi đã kịp lên tiếng, ghi cú đúp bàn thắng và 1 bàn của Telasco Segovia ghi phút 90+1, giúp Inter Miami lật ngược thế cờ ngoạn mục chỉ trong khoảng 15 phút cuối trận.

Đây cũng là 15 phút Messi thực sự tìm lại mình, anh thi đấu cực hay giúp hàng công Inter Miami liên tục gây sức ép lên hàng thủ Orlando City. Nhờ đó, ở phút 75, hậu vệ David Brekalo của Orlando City phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân vì pha lúng túng để phạm lỗi với 1 cầu thủ Inter Miami trong vòng cấm.

Từ chấm 11 m, Messi lần đầu tiên trong mùa giải đã nhận sút quả phạt đền quan trọng, anh thực hiện cực kỳ chính xác và hoàn hảo, ghi bàn giúp Inter Miami gỡ hòa tỷ số 1-1.

Messi giúp Inter Miami lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết Leagues Cup Ảnh: Reuters

Đây cũng là thời điểm tạo bước ngoặt của trận đấu. Phút 88, Messi cùng đồng đội thực hiện pha dàn xếp đẹp mắt như vào chỗ không người, ghi bàn quan trọng để vượt lên dẫn lại đối thủ duyên nợ của mình.

Trong đó, Jordi Alba chính là người đã thực hiện pha chuyền bóng như đặt cho Messi trong vòng cấm để tung cú sút hiểm hóc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này nhấn chìm mọi hy vọng của Orlando City. Ở phút bù giờ, tiền đạo vào thay người Segovia ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Miami.

Với chiến thắng nhờ sự trở lại kịp lúc của Messi, Inter Miami đã có lần thứ 2 trong lịch sử vào chung kết giải Leagues Cup (gặp LA Galaxy hoặc Seattle Sounders FC ngày 31.8 tới).

Năm 2023, chính Messi đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử có được chức vô địch. Năm nay, danh thủ này lại có cơ hội đem về danh hiệu vô địch Leagues Cup thứ 2, và là thứ 3 trong lịch sử non trẻ của đội bóng. Danh hiệu còn lại là chức vô địch MLS Supporters' Shield năm 2024.