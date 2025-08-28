M.U thua đội hạng tư, HLV Amorim bị yêu cầu từ chức ngay lập tức

M.U đã bị đối thủ dẫn trước khó tin

Grimsby Town đã gây sốc khi dẫn trước M.U ra sân trong đội hình có cả các ngôi sao đắt giá như Sesko và Matheus Cunha với tỷ số tới 2-0 chỉ sau 30 phút thi đấu.

CĐV M.U yêu cầu HLV Amorim từ chức ngay lập tức Ảnh: Reuters

Bryan Mbeumo và Maguire sau đó kịp gỡ hòa 2-2 ở các phút 75 và 89 cho M.U, để đưa trận sang loạt sút luân lưu. Mặc dù vậy, tại đây, "Quỷ đỏ" đã thúc thủ 11-12, trong đó Bryan Mbeumo là người sút hỏng quả 11 m quyết định.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm Cúp Liên đoàn đã chứng kiến một cú sốc lớn như vậy, khi CLB M.U hùng mạnh đã để thua 1 đội bóng ở giải hạng tư như Grimsby Town. Bất kể, đây là trận đấu HLV Amorim đã sử dụng nhiều cầu thủ tốt nhất của mình.

Nhận cú sốc thất bại cay đắng, HLV Amorim đã có ý chỉ trích các cầu thủ của mình đã thi đấu thiếu nhiệt huyết. Có cảm giác nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang dần mất kiểm soát ở phòng thay đồ, theo báo Anh, The Sun.

Cho đến nay, HLV Amorim chỉ có tỷ lệ chiến thắng khi dẫn dắt M.U chỉ là 37%. Tại Ngoại hạng Anh, trong 29 trận dẫn dắt M.U thi đấu, HLV Amorim chỉ giành được vỏn vẹn có 28 điểm, ít hơn cả số trận đấu. Cụ thể là chỉ có 7 trận thắng, thua đến 15 trận và hòa 7 trận. Mùa trước M.U xếp thứ 15, mùa này sau 2 trận họ đang xếp thứ 16 với chỉ 1 điểm.

Mbeumo thất vọng khi chứng kiến đội hạng tư Grimsby Town gây sốc loại M.U Ảnh: Reuters

Sau cú sốc bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn, vào cuối tuần này M.U sẽ có trận gặp đội tân binh Ngoại hạng Anh Burnley trên sân nhà lúc 21 giờ ngày 30.8. Burnley vừa có 2 chiến thắng liên tiếp trước Sunderland tỷ số 2-0 và Derby County tỷ số 2-1 (Cúp Liên đoàn).

Trong khi đó, CĐV M.U cho thấy đã hết sự kiên nhẫn đối với HLV Amorim. Họ đòi nhà cầm quân này phải từ chức ngay lập tức, vì không có giải pháp nào vực dậy đội nhà. Thậm chí, càng lúc đưa đội bóng lún sâu hơn vào khủng hoảng.

M.U ở mùa giải 2025 - 2026 đã chi hơn 200 triệu bảng (khoảng 7.129 tỉ đồng) mua 3 ngôi sao gồm tiền đạo Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, nhưng đến nay họ vẫn chưa thể giúp đội nhà thoát khỏi tình thế bế tắc.