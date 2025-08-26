M.U đối diện cơn khủng hoảng mới

Phũ phàng thay, kết quả cụ thể thì vẫn kém cỏi, thậm chí còn thua cả 2 trận ra quân mùa trước. Xin nhắc lại: mùa trước đã là mùa bóng tồi tệ nhất của M.U trong vòng hơn nửa thế kỷ.

HLV Amorim cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với M.U ẢNH: REUTERS

Giới quan sát đặt câu hỏi: Chẳng lẽ chỉ sau 2 vòng, M.U đã có dấu hiệu lâm vào cơn khủng hoảng mới? Mùa trước, ít ra M.U cũng đã thắng được một trong hai trận đầu tiên, giờ thì chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đấu. Cuối tuần qua, M.U chỉ hòa 1-1 với Fulham, là đối thủ mà M.U đã thắng ở trận ra quân mùa trước. Đáng nói hơn, M.U đã toàn thắng trong cả 8 trận làm khách gần nhất trước đó trên sân Fulham. Chưa bao giờ M.U thắng một đội bóng trên sân đối phương nhiều hơn 8 trận liên tiếp. Nếu cần xác định một thời điểm, một đối thủ, một cơ hội thích hợp nhất để M.U không những lấy trọn 3 điểm mà còn tạo dựng cột mốc "chúng tôi đã trở lại", thì đó chính là trận gặp Fulham vừa qua. Kết quả: chỉ hòa, một cách thất vọng!

M.U sẽ tiếp tục bế tắc?

Cái nhìn lạc quan: bộ ba tấn công Mason Mount - Matheus Cunha - Bryan Mbeumo phối hợp nhanh và nhuần nhuyễn, liên tục gây được sóng gió trước khung thành Fulham. Cunha trở thành cầu thủ M.U đầu tiên trong khoảng chục năm tung được 2 pha bắn phá chỉ trong 2 phút đầu trận. Đấy đều là những cú sút đáng kể (vọt xà trong gang tấc và dội cột). Cái nhìn bi quan: vấn đề là phải sút vào. Và M.U vẫn chưa sút vào quả nào trong cả 2 trận vừa qua (bàn thắng của họ vào lưới Fulham là do đối phương phản lưới nhà).

Ngay cả khi được hưởng phạt đền, và ngay cả khi người sút là thủ lĩnh Bruno Fernandes, M.U vẫn sút hỏng. Trọng tài quên cả việc tối thiểu cần làm khi va chạm với Fernandes ngay trước lúc anh sút phạt đền là nói một lời xin lỗi. Nhưng khó chấp nhận, nếu như thủ lĩnh Fernandes sút vọt xà chỉ vì bực bội với trọng tài. Các nhược điểm khác của M.U trong trận này: đội hình không hợp lý làm cho khu vực giữa sân trở nên quá trống trải; tiền đạo dứt điểm không sắc bén; thủ môn kém, luôn lúng túng trước tình huống phạt góc.

Nếu tăng cường nhân sự ở khu giữa sân, chắc gì tiền đạo M.U đã có nhiều cơ hội tấn công và bắn phá? Với một thủ môn kém an toàn như Altay Bayildir phía sau lưng, làm sao hậu vệ M.U yên tâm, tự tin phát huy việc cần làm của họ? Nếu như M.U lại không thắng trong trận gặp Burnley ở vòng 3, có thể kết luận ở thời điểm ấy: cơn khủng hoảng mới đã định hình. Thậm chí còn có thể nói trong trường hợp ấy, M.U đã thật sự nguy ngập, bởi 2 đối thủ kế tiếp đều rất mạnh - Man.City và Chelsea. Rồi M.U còn phải làm khách trên sân Anfield của Liverpool không lâu sau đó.



