Báo động đỏ cho bóng đá Malaysia khi Chủ tịch FAM từ chức, FIFA điều tra?

Chủ tịch FAM thắng áp đảo, nhưng từ chức sau 6 tháng

Trả lời phỏng vấn trên New Straits Times, ông Pekan Ramli đã bày tỏ sự khó hiểu của mình với diễn biến gây sốc ở nội bộ FAM vừa xảy ra (ngày 27.8), sau khi ông Joehari Ayub đột ngột nộp đơn từ chức và đã được chấp nhận, với cương vị chủ tịch cơ quan này chỉ sau khoảng 6 tháng đắc cử. Phó chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi hiện là người giữ chức chủ tịch tạm quyền.

Thượng tầng FAM khủng hoảng nghiêm trọng, nhiều khả năng có liên quan đến các cầu thủ nhập Malaysia gần đây Ảnh: Ngọc Linh

"Thật kỳ lạ khi nghe một chủ tịch từ chức nhanh chóng như vậy. Chiến thắng áp đảo của ông ấy đã cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối từ các thành viên FAM tại đại hội, nhưng ông ấy đã từ chức chỉ sau 6 tháng khi nhiệm kỳ vẫn còn đến năm 2029 mới kết thúc. Điều đó đã làm dấy lên nhiều lo ngại về xung đột từ nội bộ", ông Pekan Ramli bày tỏ.

"FAM từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì nhiều vấn đề khác nhau, và việc thay đổi ban lãnh đạo sẽ chỉ càng khơi dậy thêm nhiều câu hỏi. Là một tổ chức bóng đá quốc gia, FAM phải chịu trách nhiệm và giải thích các quyết định của mình với công chúng. Bất kỳ tổ chức nào phải đối mặt với những thay đổi liên tục sẽ khó giành được niềm tin của công chúng", ông Pekan Ramli nhấn mạnh thêm.

Cũng theo vị chuyên gia bình luận thể thao nổi tiếng ở Malaysia: "Tôi được biết, gần đây có thông tin cho rằng FAM đang thiếu khoảng 7 triệu ringgit (khoảng 43,6 tỉ đồng) so với mục tiêu tài trợ. Nếu họ tiếp tục mắc sai lầm và gây ra những dư luận tiêu cực, tôi tin rằng các nhà tài trợ tiềm năng sẽ càng tránh xa".

Ông Pekan Ramli cho rằng: "FAM phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề về thượng tầng của mình càng sớm càng tốt, và đưa cơ quan bóng đá này trở lại đúng hướng. Họ nên nhanh chóng tìm một chủ tịch mới, nhưng có vẻ như phải đến năm sau họ mới có người kế nhiệm. Tôi cảm thấy sự chậm trễ này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của FAM".

Trong đó, việc FAM không tổ chức đại hội bất thường trong vòng 3 tháng để bầu ra chủ tịch mới, cho thấy tổ chức này đã có dự định từ trước sau cuộc "lật đổ" ông Joehari Ayub đã hoàn tất. Thay vào đó, FAM vận dụng theo Điều 42, Khoản 7 của Điều lệ FAM, nếu vị trí chủ tịch bị bỏ trống, phó chủ tịch tại nhiệm lâu nhất sẽ thay thế và tạm quyền cho đến đại hội tiếp theo, diễn ra vào năm sau (2026). Đại hội khi đó phải bầu ra một chủ tịch mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ.

Theo đó, Phó chủ tịch FAM hiện nay, ông Yusof Mahadi sẽ là người tạm quyền chức chủ tịch của cơ quan bóng đá này với hiệu lực ngay lập tức từ ngày 27.8, cho đến khi có chủ tịch mới được bổ nhiệm.

"Có rất nhiều bất ổn xung quanh FAM cho đến năm sau, và điều này không tốt. Tôi lo ngại sẽ có nhiều xung đột từ nội bộ, điều này có thể ảnh hưởng đến FAM hơn nữa", ông Pekan Ramli khẳng định.

Qua đó, cũng thừa nhận khả năng nếu FAM vẫn mập mờ trong diễn biến hiện nay, hoàn toàn có thể bị FIFA vào cuộc điều tra nội bộ cơ quan bóng đá này. Khi đó, nhiều rắc rối lớn còn có thể xảy ra và ảnh hưởng đến bóng đá Malaysia.