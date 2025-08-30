Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Ronaldo tuyên bố vô địch Saudi Pro League sau bước đầu tiên hoàn hảo

Giang Lao
Giang Lao
30/08/2025 08:18 GMT+7

Ronaldo cùng CLB Al Nassr có khởi đầu mùa giải mới Saudi Pro League một cách hoàn hảo khi đánh bại đối thủ Al Taawoun với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách ngày 30.8. Ronaldo góp 1 bàn và khẳng định mục tiêu vô địch.

Lời tuyên bố của Ronaldo

Trước khi giải Saudi Pro League mùa 2025 - 2026 khởi tranh, Ronaldo bày tỏ bằng thông điệp mạnh mẽ: "Giải đấu mới sẽ bắt đầu. Chúng tôi đã tập luyện. Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng chúng tôi không thể làm điều đó một mình... chúng tôi cần các bạn (CĐV). 

Ronaldo tuyên bố vô địch Saudi Pro League sau bước đầu tiên hoàn hảo- Ảnh 1.

Ronaldo góp 1 bàn và khẳng định mục tiêu vô địch cùng Al Nassr

Ảnh: Reuters

Chúng tôi sẽ ở đó và cống hiến hết mình. Chiến đấu vì huy hiệu, vì đội bóng, vì tất cả các bạn. Các bạn sẽ ở đó cùng chúng tôi đến hết chặng đường chứ? Hãy cùng nhau tạo nên một kỷ niệm khó quên".

Ronaldo đã sớm thực hiện lời hứa khi góp công trong trận ra quân mỹ mãn của Al Nassr đánh bại thuyết phục Al Taawoun với tỷ số 5-0. Trong đó, danh thủ 40 tuổi này góp 1 bàn thắng ghi từ chấm 11 m, trong khi tân binh đắt giá Joao Felix ghi cú hat-trick và bàn còn lại do một tân binh khác thực hiện là Kingsley Coman.

Joao Felix và Kingsley Coman đều là những bản hợp đồng do chính Ronaldo, người nắm giữ khoảng 20% cổ phần ở Al Nassr, tư vấn cho đội ngũ tuyển trạch của đội bóng đưa về. Cả 2 cầu thủ này được Al Nassr chi ra gần 70 triệu USD chiêu mộ. Qua đó, đã tăng đáng kể sức mạnh hàng công của Al Nassr mùa này, bên cạnh còn có Sadio Mane và Marcelo Brozovic.

Nhờ hàng công mạnh lên với các bản hợp đồng chất lượng, Ronaldo cũng thi đấu thăng hoa. Ở tuổi 40, Ronaldo có trận mở màn mùa giải được đánh giá rất ấn tượng khi đóng góp lớn vào lối chơi của Al Nassr, giúp các đồng đội của mình tỏa sáng. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 24 mùa giải chuyên nghiệp liên tiếp và nâng thành tích ghi bàn lên con số 940 bàn trong sự nghiệp.

Sau trận ra quân hoàn hảo, Ronaldo đăng thông điệp "bước đầu tiên" lên mạng xã hội. Qua đó, như để khẳng định mục tiêu ở mùa giải 2025 - 2026 của mình không gì khác ngoài danh hiệu vô địch Saudi Pro League, và các giải đấu khác ở Ả Rập Xê Út. 

Bên cạnh đó, Ronaldo còn có mục tiêu cho riêng mình là hướng đến kỷ lục hoàn tất ghi 1.000 bàn thắng. Anh được kỳ vọng sẽ giúp Al Nassr giải tỏa cơn khát danh hiệu vô địch sau hơn 3 năm trắng tay vừa qua.

