Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

2 cựu HLV M.U Solskjaer và Mourinho đồng loại bị sa thải, Amorim nín thở

Giang Lao
Giang Lao
29/08/2025 15:21 GMT+7

Ngay sau khi HLV Solskjaer bị CLB Besiktas ở Thổ Nhĩ Kỳ sa thải vì không giúp đội nhà giành vé vào vòng bảng giải Conference League, HLV Mourinho ở Fenerbahce cũng lâm cảnh tương tự. Cả 2 đều là cựu HLV M.U.

HLV Mourinho chia tay bất ngờ, liệu quay lại sân Old Trafford thay Amorim?

HLV Mourinho bị CLB Fenerbahce sa thải vừa được công bố vào trưa ngày 29.8 (giờ Việt Nam). Trong thông báo, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chủ động chia tay đội bóng. Trong đó, nguyên nhân chính là ông đã không thể giúp được Fenerbahce lọt vào vòng bảng Champions League (thất bại ở vòng play-off).

2 cựu HLV M.U Solskjaer và Mourinho đồng loại bị sa thải, Amorim nín thở - Ảnh 1.

HLV Mourinho bất ngờ chia tay Fenerbahce, liệu sẽ quay lại M.U?

Ảnh: Reuters

Mùa 2025 - 2026, là mùa thứ 2 ông Mourinho dẫn dắt Fenerbahce, và đã có những cuộc chiêu mộ rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, với một loạt các ngôi sao hàng đầu gia nhập như Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar và Edson Alvarez mới đây. 

Thế nhưng, Fenerbahce đã sớm gặp thất bại choáng váng ở mục tiêu quan trọng nhất và ngay đầu mùa giải, thua Benfica ở 2 lượt trận play-off (tỷ số chung cuộc 0-1). Qua đó, không thể góp mặt ở vòng bảng Champions League, đấu trường danh giá và sẽ đem lại nguồn thu cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bù vào các chi phí đã mua sắm cầu thủ.

Vì lý do đó, mối lương duyên đầy sóng gió giữa HLV Mourinho và CLB Fenerbahce sớm kết thúc trong thất vọng. Ở mùa trước, HLV Mourinho lần đầu đến làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra nhiều tranh cãi dữ dội, trong đó có những lần phản ứng dữ dội với trọng tài, gây hiềm khích với CLB kình địch Galatasaray…

Khủng hoảng ở Manchester United - HLV Amorim có phải là vấn đề

Chia tay Fenerbahce, CLB thứ 11 trong sự nghiệp của HLV Mourinho, nhiều tin đồn hiện nay cho biết, nhà cầm quân 62 tuổi này đang được nhiều CLB ở giải Ngoại hạng Anh mời về dẫn dắt. Trong đó có cả CLB cũ là M.U, hiện đang gặp khủng hoảng và cân nhắc việc chia tay HLV Amorim.

Bên cạnh HLV Mourinho, HLV Solskjaer cũng là một người cũ ở M.U khác, được xem là ứng viên nặng ký thay thế, một khi HLV Amorim chính thức bị sa thải, nếu trong thời gian tới vẫn không thể vực dậy được "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Các HLV Mourinho và Solskjaer đều là những nhà cầm quân gần nhất từng giúp M.U về nhì tại giải Ngoại hạng Anh, thành tích tốt nhất kể từ sau triều đại rực rỡ của cựu HLV Alex Ferguson (với 13 lần vô địch).

Tin liên quan

Messi xác nhận đấu trận cuối trên sân nhà ở Argentina, CĐV nài nỉ đừng chia tay

Messi xác nhận đấu trận cuối trên sân nhà ở Argentina, CĐV nài nỉ đừng chia tay

Messi xác nhận, anh và toàn bộ gia đình mình, cả ở bên vợ, sẽ trở về Argentina trong tháng 9 tới đây, cùng góp mặt trong trận đấu đặc biệt tại Buenos Aires khi Albiceleste tiếp đối thủ Venezuela tại vòng loại World Cup 2026.

Malaysia không gọi cầu thủ nhập tịch mới giữa cuộc khủng hoảng ở thượng tầng FAM

Báo Tây Ban Nha: Real Madrid nhận cơn ác mộng tại Champions League

Khám phá thêm chủ đề

Mourinho M.U Solskjaer Ngoại hạng Anh sa thải HLV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận