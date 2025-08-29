2 cựu HLV M.U Solskjaer và Mourinho đồng loại bị sa thải, Amorim nín thở

HLV Mourinho chia tay bất ngờ, liệu quay lại sân Old Trafford thay Amorim?

HLV Mourinho bị CLB Fenerbahce sa thải vừa được công bố vào trưa ngày 29.8 (giờ Việt Nam). Trong thông báo, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chủ động chia tay đội bóng. Trong đó, nguyên nhân chính là ông đã không thể giúp được Fenerbahce lọt vào vòng bảng Champions League (thất bại ở vòng play-off).

HLV Mourinho bất ngờ chia tay Fenerbahce, liệu sẽ quay lại M.U? Ảnh: Reuters

Mùa 2025 - 2026, là mùa thứ 2 ông Mourinho dẫn dắt Fenerbahce, và đã có những cuộc chiêu mộ rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, với một loạt các ngôi sao hàng đầu gia nhập như Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar và Edson Alvarez mới đây.

Thế nhưng, Fenerbahce đã sớm gặp thất bại choáng váng ở mục tiêu quan trọng nhất và ngay đầu mùa giải, thua Benfica ở 2 lượt trận play-off (tỷ số chung cuộc 0-1). Qua đó, không thể góp mặt ở vòng bảng Champions League, đấu trường danh giá và sẽ đem lại nguồn thu cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bù vào các chi phí đã mua sắm cầu thủ.

Vì lý do đó, mối lương duyên đầy sóng gió giữa HLV Mourinho và CLB Fenerbahce sớm kết thúc trong thất vọng. Ở mùa trước, HLV Mourinho lần đầu đến làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra nhiều tranh cãi dữ dội, trong đó có những lần phản ứng dữ dội với trọng tài, gây hiềm khích với CLB kình địch Galatasaray…

Khủng hoảng ở Manchester United - HLV Amorim có phải là vấn đề

Chia tay Fenerbahce, CLB thứ 11 trong sự nghiệp của HLV Mourinho, nhiều tin đồn hiện nay cho biết, nhà cầm quân 62 tuổi này đang được nhiều CLB ở giải Ngoại hạng Anh mời về dẫn dắt. Trong đó có cả CLB cũ là M.U, hiện đang gặp khủng hoảng và cân nhắc việc chia tay HLV Amorim.

Bên cạnh HLV Mourinho, HLV Solskjaer cũng là một người cũ ở M.U khác, được xem là ứng viên nặng ký thay thế, một khi HLV Amorim chính thức bị sa thải, nếu trong thời gian tới vẫn không thể vực dậy được "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Các HLV Mourinho và Solskjaer đều là những nhà cầm quân gần nhất từng giúp M.U về nhì tại giải Ngoại hạng Anh, thành tích tốt nhất kể từ sau triều đại rực rỡ của cựu HLV Alex Ferguson (với 13 lần vô địch).