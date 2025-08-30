Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
65.000 khán giả chờ Messi ở chung kết Leagues Cup, giữa cơn sốt Son Heung-min ở Mỹ

Giang Lao
Giang Lao
30/08/2025 11:08 GMT+7

CLB Seattle Sounders FC xác nhận, kỷ lục bị phá vỡ sau khi họ bán tới 50.675 vé và sẽ bán hết số còn lại (tổng cộng hơn 65.000 vé) trên sân Lumen Field, trước cuộc tiếp đón Messi và đồng đội ở trận chung kết Leagues Cup.

Messi vẫn là tâm điểm giữa cơn sốt Son Heung-min

Sáng 30.8 (giờ Việt Nam), Messi và đầy đủ các đồng đội thân thuộc của mình ở CLB Inter Miami đã bay đến TP.Seattle, bang Washington, thuộc bờ Tây nước Mỹ, chuẩn bị cho trận chung kết giải Leagues Cup gặp đối thủ Seattle Sounders FC trên sân Lumen Field, diễn ra lúc 7 giờ ngày 1.9 (giờ Việt Nam).

65.000 khán giả chờ Messi ở chung kết Leagues Cup, giữa cơn sốt Son Heung-min ở Mỹ- Ảnh 1.

Messi vẫn là tâm điểm giữa cơn sốt Son Heung-min ở bóng đá Mỹ

Ảnh: Reuters

Giới bóng đá nơi đây đang lên cơn sốt dữ dội với sự xuất hiện của ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min kể từ khi gia nhập CLB Los Angeles FC ngày 8.8 vừa qua. Tuy nhiên, khi Messi đến, mọi tâm điểm đã dồn về phía danh thủ người Argentina.

Theo báo Tây Ban Nha, AS (trụ sở tại Mỹ), sức hút của Messi vẫn vô cùng lớn với bóng đá Mỹ. Ngay khi trận chung kết giải Leagues Cup 2025 được xác lập giữa Inter Miami và Seattle Sounders FC trên sân Lumen Field, giới CĐV tại đây đã đổ xô đi mua vé chờ xem danh thủ Messi và các đồng đội tranh tài.

"Giá vé trận chung kết Leagues Cup tăng liên tục kể từ ngày 28.8, sau khi xác định 2 đối thủ và ngày giờ thi đấu trên sân Lumen Field. Giá vé ban đầu từ mức 126 USD/vé (khoảng 3,3 triệu đồng) trên trang bán vé trực tuyến Ticketmaster, nay đã tăng dần lên 136 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) đến 970 USD (khoảng 25,5 triệu đồng). 

Các khu vực có chỗ ngồi đẹp trên sân Lumen Field luôn ở tình trạng "vé đã bán". Seattle Sounders FC sẽ mở thêm các khu vực khán đài trên sân Lumen Field để tiếp tục thu hút CĐV, và hy vọng sẽ đạt mức kỷ lục mọi thời đại của CLB này là có đến hơn 65.000 khán giả xem trận đấu", AS bày tỏ.

65.000 khán giả chờ Messi ở chung kết Leagues Cup, giữa cơn sốt Son Heung-min ở Mỹ- Ảnh 2.

Seattle Sounders FC xác nhận kỷ lục vé đã bán, và sẽ còn tăng lên nữa

Ảnh: Chụp màn hình Seattle Sounders FC/X

Messi sẽ tăng kỷ lục danh hiệu vô địch?

Messi vừa trở lại thi đấu cho Inter Miami sau 2 trận vắng mặt để dưỡng thương. Ngay khi vừa trở lại, anh lập tức ghi cú đúp bàn thắng giúp Inter Miami lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại kình địch Orlando City với tỷ số 3-1 ngày 28.8. Qua đó, vào chung kết giải Leagues Cup gặp Seattle Sounders FC để tranh ngôi vô địch. Sau trận đấu này, Messi sẽ trở về tập trung đội tuyển Argentina.

65.000 khán giả chờ Messi ở chung kết Leagues Cup, giữa cơn sốt Son Heung-min ở Mỹ- Ảnh 3.

Messi giúp Inter Miami lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết Leagues Cup

Ảnh: Reuters

Messi cho biết: "Kể từ khi trở lại thi đấu trận gặp LA Galaxy (ngày 17.8), tôi cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị rất kỹ để trở lại ở trận đấu với Orlando City (28.8), vì tôi biết đây là trận rất quan trọng và chúng tôi cũng đã thua họ đến 2 trận trước đó. Thực tế, trong hiệp 1 trận này, tôi vẫn còn ở trạng thái chậm, nhưng sang hiệp 2, tôi đã được giải phóng và thoải mái hơn".

Việc Messi tìm lại cảm giác tốt nhất của mình, sẽ giúp Inter Miami có nhiều hy vọng ở trận chung kết với Seattle Sounders FC, đối thủ cũng đang có mùa giải ấn tượng (đang xếp thứ 4 bảng xếp hạng khu vực miền Tây MLS), và toàn thắng 3 trận gần đây, cũng như đã góp mặt ở vòng bảng giải FIFA Club World Cup, vào vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup.

Trong khi đó, đây cũng là trận chung kết thứ 3 của Messi tại Inter Miami kể từ khi gia nhập hồi tháng 7.2023. Anh đã giúp đội bóng non trẻ của nước Mỹ này vô địch giải Leagues Cup năm 2023 và vô địch Supporters' Shield 2024 (mùa giải thường niên của MLS), nhưng thất bại trong trận chung kết giải US Open Cup 2023.

Nếu cùng Inter Miami vô địch Leagues Cup năm nay, Messi sẽ giúp đội bóng của mình có danh hiệu vô địch thứ 3 trong lịch sử và bản thân anh cũng sẽ nâng kỷ lục vô địch trong sự nghiệp lên con số 47 danh hiệu, nhiều nhất mọi thời đại, bỏ xa người xếp thứ 2 là cựu cầu thủ Dani Alves (đoạt 43 danh hiệu vô địch).

