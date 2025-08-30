Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FAM lần đầu lên tiếng về khủng hoảng thượng tầng, bình thường hay không bình thường?

Giang Lao
Giang Lao
30/08/2025 09:04 GMT+7

Chủ tịch tạm quyền Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Yusoff Mahadi khẳng định, việc chủ tịch Joehari Ayub đột ngột từ chức là điều hết sức bình thường, vì 'đó là lựa chọn của cá nhân ông ấy'.

FAM không có nghĩa vụ giải thích lý do và nguyên nhân nào khác

Trước dư luận ở Malaysia đòi cơ quan bóng đá nước này, FAM, phải làm rõ và công bố lý do chính ông Joehari Ayub đột ngột nộp đơn từ chức, thay vì chỉ là lý do sức khỏe một cách thông thường và đơn giản. Qua đó, cũng để chấm dứt mọi suy đoán có thể dẫn đến những cáo buộc khó chịu, nổi cộm nhất là vấn đề các cầu thủ nhập tịch gần đây.

FAM lần đầu lên tiếng về khủng hoảng thượng tầng, bình thường hay không bình thường?- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn sau khi Chủ tịch FAM đột ngột từ chức

Ảnh: Ngọc Linh

"Đây là lựa chọn của cá nhân ông ấy (Joehari). Tôi không thể trả lời tại sao hoặc như thế nào vì đó là quyết định của riêng ông ấy", Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi phát biểu tại buổi họp báo ngày 29.8, nhân sự kiện HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trong tháng 9.

Ông Yusoff Mahadi cũng đồng thời nhắc lại nhiều lần rằng, không có gì bất thường về sự ra đi của ông Joehari chỉ sau khoảng 6 tháng từ khi đắc cử chức Chủ tịch FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029. Ông xác nhận rằng, Ủy ban điều hành FAM, vào hôm thứ tư (27.8), đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Joehari.

Từ đó, ông Yusoff Mahadi mô tả mọi việc tại FAM sau sự việc gây sốc trên vẫn diễn ra bình thường, và kêu gọi cộng đồng bóng đá Malaysia không nên tiếp tục xoi mói gì thêm, "cần tiến lên phía trước" và hướng về tương lai. 

"Vấn đề không phải là sợ hãi. Câu trả lời vẫn như cũ, chúng tôi đã chấp thuận đơn từ chức của ông ấy vì lý do cá nhân", Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Vị Chủ tịch tạm quyền của FAM cũng bác bỏ mọi đồn đoán rằng, đã có "bàn tay bí mật" trong vụ việc đã khiến ông Joehari Ayub phải nộp đơn từ chức. 

Ông Yusoff Mahadi giải thích: "Theo điều lệ, sau khi đơn từ chức của chủ tịch được chấp thuận, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều hành phải chính thức ghi nhận việc này. Tất cả phải đồng ý, và sau đó họ sẽ quyết định ai sẽ giữ chức chủ tịch cho đến đại hội tiếp theo".

Theo New Straits Times, ông Yusoff Mahadi có thể tạm quyền chức Chủ tịch FAM từ 6 đến 7 tháng, vì đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026.

Tin liên quan

Ronaldo tuyên bố vô địch Saudi Pro League sau bước đầu tiên hoàn hảo

Ronaldo tuyên bố vô địch Saudi Pro League sau bước đầu tiên hoàn hảo

Ronaldo cùng CLB Al Nassr có khởi đầu mùa giải mới Saudi Pro League một cách hoàn hảo khi đánh bại đối thủ Al Taawoun với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách ngày 30.8. Ronaldo góp 1 bàn và khẳng định mục tiêu vô địch.

2 cựu HLV M.U Solskjaer và Mourinho đồng loạt bị sa thải, Amorim nín thở

Messi xác nhận đấu trận cuối trên sân nhà ở Argentina, CĐV nài nỉ đừng chia tay

Khám phá thêm chủ đề

FAM bóng đá Malaysia khủng hoảng Đơn từ chức Đội tuyển Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận