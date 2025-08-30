FAM lần đầu lên tiếng về khủng hoảng thượng tầng, bình thường hay không bình thường?

FAM không có nghĩa vụ giải thích lý do và nguyên nhân nào khác

Trước dư luận ở Malaysia đòi cơ quan bóng đá nước này, FAM, phải làm rõ và công bố lý do chính ông Joehari Ayub đột ngột nộp đơn từ chức, thay vì chỉ là lý do sức khỏe một cách thông thường và đơn giản. Qua đó, cũng để chấm dứt mọi suy đoán có thể dẫn đến những cáo buộc khó chịu, nổi cộm nhất là vấn đề các cầu thủ nhập tịch gần đây.

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn sau khi Chủ tịch FAM đột ngột từ chức Ảnh: Ngọc Linh

"Đây là lựa chọn của cá nhân ông ấy (Joehari). Tôi không thể trả lời tại sao hoặc như thế nào vì đó là quyết định của riêng ông ấy", Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi phát biểu tại buổi họp báo ngày 29.8, nhân sự kiện HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trong tháng 9.

Ông Yusoff Mahadi cũng đồng thời nhắc lại nhiều lần rằng, không có gì bất thường về sự ra đi của ông Joehari chỉ sau khoảng 6 tháng từ khi đắc cử chức Chủ tịch FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029. Ông xác nhận rằng, Ủy ban điều hành FAM, vào hôm thứ tư (27.8), đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Joehari.

Từ đó, ông Yusoff Mahadi mô tả mọi việc tại FAM sau sự việc gây sốc trên vẫn diễn ra bình thường, và kêu gọi cộng đồng bóng đá Malaysia không nên tiếp tục xoi mói gì thêm, "cần tiến lên phía trước" và hướng về tương lai.

"Vấn đề không phải là sợ hãi. Câu trả lời vẫn như cũ, chúng tôi đã chấp thuận đơn từ chức của ông ấy vì lý do cá nhân", Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Vị Chủ tịch tạm quyền của FAM cũng bác bỏ mọi đồn đoán rằng, đã có "bàn tay bí mật" trong vụ việc đã khiến ông Joehari Ayub phải nộp đơn từ chức.

Ông Yusoff Mahadi giải thích: "Theo điều lệ, sau khi đơn từ chức của chủ tịch được chấp thuận, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều hành phải chính thức ghi nhận việc này. Tất cả phải đồng ý, và sau đó họ sẽ quyết định ai sẽ giữ chức chủ tịch cho đến đại hội tiếp theo".

Theo New Straits Times, ông Yusoff Mahadi có thể tạm quyền chức Chủ tịch FAM từ 6 đến 7 tháng, vì đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026.