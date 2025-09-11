Chủ nhà thuốc Mỹ Châu không được áp dụng tình tiết 'thành khẩn khai báo'?

Chiều 11.9, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; địa chỉ 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ - nhà thuốc Mỹ Châu) từ 14 - 15 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu kêu oan tại tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Cùng vụ án, bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) bị Viện kiểm sát đề nghị 18 - 20 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) từ 8 - 10 năm tù cùng về tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định bị cáo Kháng đã nhận 7 tỉ đồng từ bị cáo Châu với lời hứa hẹn giúp người em xã hội của bị cáo Châu là Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Sau khi nhận tiền, Kháng tìm Nam giúp. Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đồng là chi phí luật sư cho Hoàng, số tiền còn lại là nhờ Nam giúp gia đình Hoàng thăm gặp bị can và một số công việc khác. Khoản còn lại, Kháng trả nợ và chi cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Châu phản cung lời khai đưa 7 tỉ đồng nhờ Kháng chạy cho Hoàng tại ngoại. Bị cáo Châu khai trong 7 tỉ đồng, thì 6 tỉ dùng để khắc phục một phần hậu quả cho Hoàng, để Hoàng có thể được xem xét tại ngoại, 1 tỉ đồng là chi phí luật sư.

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu tự cung cấp chứng cứ mình nhờ chạy tại ngoại

Luận tội, Viện kiểm sát nêu, bị cáo Châu là người nộp đơn tố cáo. Trong đơn, trình bày rõ: Do Kháng nói là cháu ruột của một lãnh đạo cấp cao, quen thân với PC03 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - PV) và lo được cho Hoàng "ra ngay trong tuần với giá 6 tỉ đồng. Kháng nói phải đưa 100% ngay thì em tôi sẽ ra ngay lập tức". Đây là nguyên văn bị cáo đã trình bày trong đơn tố cáo, nên Châu tin tưởng và giao cho Kháng 7 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nêu rõ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã nhiều lần làm việc, có sự chứng kiến của kiểm sát viên, luật sư, đối chất với Kháng và Nam. Khi đó, bị cáo Châu khẳng định nội dung tố cáo trên là đúng. Bị cáo còn khai đã chuẩn bị đồ ăn, đồ tắm rửa để đón Hoàng tại ngoại, nhưng Hoàng vẫn bị tạm giam.

"Chính bị cáo Châu còn giao nộp cho Cơ quan CSĐT những tin nhắn, USB ghi âm nội dung trao đổi giữa bị cáo và Kháng, để chứng minh cho nội dung tố cáo của mình là đúng", Viện kiểm sát phân tích và khẳng định nội dung truy tố bị cáo Châu tội đưa hối lộ là có căn cứ.

Đối với bị cáo Nam, tại tòa cho rằng không phạm tội, theo Viện kiểm sát, trước khi thay đổi lời khai, quá trình điều tra, Nam thừa nhận đã nhận từ Kháng 480 triệu đồng. Lời khai của Nam phù hợp với nội dung tin nhắn giữa Kháng và Nam, phù hợp với diễn biến vụ án, lời khai của những người liên quan.

Đối với bị cáo Lê Quốc Kháng, tại tòa thay đổi một số lời khai, cho rằng có nhận 7 tỉ đồng từ bị cáo Châu, đưa cho Nam 480 triệu đồng để lo việc, còn lại sử dụng cá nhân, nhưng không có ý thức chiếm đoạt. Theo Viện kiểm sát, dù bị cáo không có ý thức chiếm đoạt, nhưng đã khai báo rõ hành vi, diễn biến như cáo trạng, nên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX vẫn áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo cho bị cáo.

3 bị cáo đồng loạt thay đổi lời khai

Trước đó, trong phần thẩm vấn, Viện kiểm sát đã thẩm vấn 3 bị cáo, làm rõ việc các bị cáo đều thay đổi lời khai so với giai đoạn điều tra, truy tố.

Viện kiểm sát hỏi bị cáo Kháng “có bị ép cung, dùng nhục hình ở giai đoạn điều tra không”?. Kháng trả lời không. Đồng thời Viện kiểm sát khẳng định quá trình hỏi cung bị cáo Kháng về việc nhận tội đều có ghi âm, ghi hình.

Về một số lời khai thay đổi so với giai đoạn điều tra, Kháng trình bày không nhớ rõ. Kháng khai lại tại tòa, có nhận 7 tỉ đồng của bị cáo Châu nhờ việc “có người nhà đang bị tạm giam, nhờ giúp. Khi đó, bị cáo chỉ nghĩ đưa ra số tiền 7 tỉ đồng, không có ý định chiếm đoạt của chị Châu”.

Viện kiểm sát hỏi Kháng: Tại biên bản đối chất, tôi là kiểm sát viên trực tiếp tham gia, bị cáo Châu trình bày “Tôi và gia đình Hoàng nhờ Kháng chạy cho Hoàng được tại ngoại, được thả cho về, chúng tôi chuyển hóa thành tại ngoại, với giá 7 tỉ đồng”, và bị cáo cũng thừa nhận. Vậy tại sao bị cáo thay đổi lời khai?.

Khi trả lời, bị cáo Kháng trực tiếp trả lời vào câu hỏi của Viện kiểm sát. Do đó, Viện kiểm sát tiếp tục truy vấn Kháng: “Chúng tôi còn lưu giữ các tin nhắn của bị cáo với bị cáo Châu. Trong tin nhắn, bị cáo còn nói đang làm việc với Viện trưởng Viện KSND TP.HCM, còn hứa là lo cho Hoàng sạch, trắng án. Vậy, bị cáo xác định lại lần nữa, có bị oan không?.

Kháng trả lời có nhận 7 tỉ đồng của bà Châu. Tiền nhận bị cáo dùng thuê luật sư, còn lại bị cáo sử dụng mục đích cá nhân, rồi sau đó sẽ trả, không có ý định chiếm đoạt.

Tương tự, khi được Viện kiểm sát hỏi, bị cáo Châu trả lời HĐXX rằng, không đồng tình kết luận điều tra, cáo trạng nội dung đưa 7 tỉ đồng cho Kháng để chạy cho Hoàng tại ngoại, nhưng “không ý kiến, vì ý kiến không ai nghe. Bị cáo chờ ra tòa để được trình bày”...