Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy phản cung tại tòa

Phan Thương
Phan Thương
11/09/2025 10:27 GMT+7

Cáo buộc nêu chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy dùng 7 tỉ đồng để chạy án cho người em xã hội, nhưng tại tòa bị cáo này khai dùng 6 tỉ để khắc phục một phần hậu quả, 1 tỉ thuê luật sư.

Sáng 11.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; địa chỉ 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ - nhà thuốc Mỹ Châu) về tội đưa hối lộ 7 tỉ đồng.

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy phản cung tại tòa- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) tại tòa

ẢNH: THẢO NHÂN

Cùng vụ án, bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng), Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7 tỉ đồng của bị cáo Châu với mục đích chạy án.

8 giờ 30 phút cùng ngày, các bị cáo bị áp giải tới tòa, bị cáo Châu bước xuống xe tù một cách khó khăn, cần tới 2 người cảnh sát hỗ trợ để có thể di chuyển một cách nặng nhọc. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Châu vừa mổ tủy xong nên đi lại khó khăn, quá trình tạm giam, người phụ nữ này phải sử dụng xe lăn.

Nhờ chạy án cho người em xã hội

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3.2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một lãnh đạo cấp cao.

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy phản cung tại tòa- Ảnh 2.

Bị cáo Lê Quốc Kháng lừa và chiếm đoạt của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu 7 tỉ đồng

ẢNH: THẢO NHÂN

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14.5.2024, bà Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án. Song song đó, bà Châu đã đưa Kháng 7 tỉ đồng để chạy án cho người em xã hội.

Ngoài ra, Kháng cùng người nhà Thái Khắc Hoàng đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại Văn phòng luật sư N.T.N, rồi đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng thuê luật sư.

Đưa tiền nhưng chờ mãi người em xã hội không được tại ngoại, cho rằng mình bị lừa, bà Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Quá trình điều tra, bà Châu thừa nhận hành vi đưa 7 tỉ đồng cho Kháng "chạy" cho người em xã hội được tại ngoại.

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu: Bị cáo không làm gì sai!

Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Châu thay đổi lời khai. Bị cáo này khai trong 7 tỉ đồng đưa cho Kháng, 6 tỉ đồng dùng để Hoàng khắc phục một phần hậu quả trong vụ án của Hoàng, còn 1 tỉ đồng để thuê luật sư cho Hoàng. Cầm tiền xong, Kháng tìm nhiều lý do lúc nói vợ bệnh, vợ đi sinh để không nộp khắc phục cho Hoàng, nên bị cáo Châu tố cáo.

Bị cáo Châu khai 7 tỉ đồng này bị cáo mượn của bạn bè. Khi nhận tiền, Kháng cam kết dùng tiền khắc phục hậu quả cho Hoàng, để Hoàng được tại ngoại.

"Không thấy Hoàng được tại ngoại, Kháng cho bị cáo gặp Nam tại một quán cà phê. Lúc này, Nam bảo tôi phải cam kết Hoàng không được trốn đi khỏi nơi cư trú, khi nào công an gọi phải có mặt. Khi đó bị cáo không cần quan tâm Nam là ai, vì tiền bị cáo đưa cho Kháng. Và bị cáo khẳng định Hoàng sẽ không bỏ trốn".

Trước những lời khai thay đổi, khi được chủ tọa hỏi trong vụ án này, bị cáo có thấy mình sai không, bị cáo Châu trả lời: "Bị cáo thấy mình không sai. Nếu chạy án, bị cáo sẽ đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn, còn Kháng có chức vụ quyền hạn gì. Còn 7 tỉ đồng bị cáo đưa có Kháng không nhằm mục đích chạy án".

Tin liên quan

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy bị lừa chạy án 7 tỉ đồng

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy bị lừa chạy án 7 tỉ đồng

Dự kiến ngày mai (11.9), TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group và một ca sĩ về hành vi phạm tội liên quan đến lừa chạy án 7 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

nhà thuốc Mỹ Châu ca sĩ Quốc Kháng đưa hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mỹ Châu Lê Thị Mỹ Châu Lê Quốc Kháng 7 tỉ đồng TAND TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận