Chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy phản cung tại tòa

Sáng 11.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; địa chỉ 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ - nhà thuốc Mỹ Châu) về tội đưa hối lộ 7 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) tại tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Cùng vụ án, bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng), Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7 tỉ đồng của bị cáo Châu với mục đích chạy án.

8 giờ 30 phút cùng ngày, các bị cáo bị áp giải tới tòa, bị cáo Châu bước xuống xe tù một cách khó khăn, cần tới 2 người cảnh sát hỗ trợ để có thể di chuyển một cách nặng nhọc. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Châu vừa mổ tủy xong nên đi lại khó khăn, quá trình tạm giam, người phụ nữ này phải sử dụng xe lăn.

Nhờ chạy án cho người em xã hội

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3.2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một lãnh đạo cấp cao.

Bị cáo Lê Quốc Kháng lừa và chiếm đoạt của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu 7 tỉ đồng ẢNH: THẢO NHÂN

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14.5.2024, bà Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án. Song song đó, bà Châu đã đưa Kháng 7 tỉ đồng để chạy án cho người em xã hội.

Ngoài ra, Kháng cùng người nhà Thái Khắc Hoàng đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại Văn phòng luật sư N.T.N, rồi đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng thuê luật sư.

Đưa tiền nhưng chờ mãi người em xã hội không được tại ngoại, cho rằng mình bị lừa, bà Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Quá trình điều tra, bà Châu thừa nhận hành vi đưa 7 tỉ đồng cho Kháng "chạy" cho người em xã hội được tại ngoại.

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu: Bị cáo không làm gì sai!

Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Châu thay đổi lời khai. Bị cáo này khai trong 7 tỉ đồng đưa cho Kháng, 6 tỉ đồng dùng để Hoàng khắc phục một phần hậu quả trong vụ án của Hoàng, còn 1 tỉ đồng để thuê luật sư cho Hoàng. Cầm tiền xong, Kháng tìm nhiều lý do lúc nói vợ bệnh, vợ đi sinh để không nộp khắc phục cho Hoàng, nên bị cáo Châu tố cáo.

Bị cáo Châu khai 7 tỉ đồng này bị cáo mượn của bạn bè. Khi nhận tiền, Kháng cam kết dùng tiền khắc phục hậu quả cho Hoàng, để Hoàng được tại ngoại.

"Không thấy Hoàng được tại ngoại, Kháng cho bị cáo gặp Nam tại một quán cà phê. Lúc này, Nam bảo tôi phải cam kết Hoàng không được trốn đi khỏi nơi cư trú, khi nào công an gọi phải có mặt. Khi đó bị cáo không cần quan tâm Nam là ai, vì tiền bị cáo đưa cho Kháng. Và bị cáo khẳng định Hoàng sẽ không bỏ trốn".

Trước những lời khai thay đổi, khi được chủ tọa hỏi trong vụ án này, bị cáo có thấy mình sai không, bị cáo Châu trả lời: "Bị cáo thấy mình không sai. Nếu chạy án, bị cáo sẽ đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn, còn Kháng có chức vụ quyền hạn gì. Còn 7 tỉ đồng bị cáo đưa có Kháng không nhằm mục đích chạy án".