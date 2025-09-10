Chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy bị lừa chạy án 7 tỉ đồng

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng), Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là tiền do chủ nhà thuốc Mỹ Châu đưa cho các bị cáo nhằm mục đích chạy án.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; địa chỉ 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ - nhà thuốc Mỹ Châu) bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Bà Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group và ca sĩ Quốc Kháng ẢNH: C.T.V

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3.2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một lãnh đạo cấp cao.

Chủ tịch nhà thuốc Mỹ Châu nhờ chạy án cho em xã hội

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14.5.2024, bà Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án.

Kháng nhận thông tin, tài liệu liên quan đến Thái Khắc Hoàng từ Châu, rồi chuyển qua ứng dụng Zalo cho Nam, gồm: Giấy triệu tập lên làm việc, bài báo viết về vụ án... và được Nam trả lời là quen rất thân với điều tra viên L.T.L (điều tra viên đang thụ lý vụ án).

Kháng đề nghị giúp cho Hoàng được tại ngoại để điều tra, trước mắt cho gia đình thăm gặp. Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Để Châu tin tưởng, Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc bà Châu nhờ với giá 7 tỉ đồng. Bà Châu đồng ý, và đưa tiền cho Kháng 2 lần đủ 7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Kháng cùng người nhà Thái Khắc Hoàng đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại Văn phòng luật sư N.T.N, rồi đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng thuê luật sư.

Sau khi nhận tiền từ bà Châu, Kháng nhắn tin Zalo cho Nam với nội dung: "Em trai, hôm nay cho thăm gặp đi em, gửi cho 100 t (tức 100 triệu đồng - PV) để gặp đi em trai". Sau đó, Kháng đưa tiếp cho Nam 100 triệu đồng, đề nghị Nam giúp cho gia đình được thăm gặp Hoàng gấp.

Tiếp sau đó, Kháng chuyển khoản 30 triệu đồng để thanh toán hóa đơn tiền ăn uống của Nam với bạn bè. Do trước đó Kháng có nhờ Nam một công việc khác không liên quan đến vụ án.

Thấy bị lừa, Chủ tịch nhà thuốc Mỹ Châu đi tố cáo

Đến ngày 29.5.2024, Thái Khắc Hoàng vẫn chưa được tại ngoại nên bà Châu yêu cầu Kháng đưa đến gặp Nam tại một quán cà phê, không nhớ rõ địa chỉ.

Theo lời khai của bà Châu, tại quán cà phê, Nam hứa hẹn sẽ sớm cho gia đình thăm gặp Hoàng, đồng thời giúp Hoàng tại ngoại nhưng cần đảm bảo Hoàng không được đi khỏi nơi cư trú và sẽ có mặt khi công an triệu tập lên làm việc.

Tuy nhiên, Nam khai nhận chỉ đồng ý giúp cho gia đình thăm gặp Hoàng, không có hứa hẹn việc xin tại ngoại.

Sau nhiều lần Nam và Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn. Đồng thời, cả hai trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc.

Cho rằng mình bị lừa, bà Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Quá trình điều tra, Lê Quốc Kháng khai phù hợp với nội dung sự việc như trên. Tại thời điểm nhận 7 tỉ đồng của bà Châu, Kháng hoàn toàn không có khả năng giúp cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, nhưng một phần do tin tưởng vào lời nói của Nam hứa chắc chắn giúp lo được với giá nhiều tỉ đồng.

Kháng đã tự nói với bà Châu là lo được cho Hoàng ra ngay trong tuần với giá 7 tỉ đồng và phải đưa đủ 100% số tiền thì Hoàng sẽ ra ngay lập tức. Số tiền này, Kháng áng chừng là đưa cho Nam khoảng 6 tỉ đồng, Kháng hưởng phần chênh lệch còn lại.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo trên dự kiến được mở vào ngày mai (11.9).



