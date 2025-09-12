Cuộc thi khởi nghiệp hấp dẫn dành cho sinh viên đam mê công nghệ

Ngày 12.9, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức lễ phát động cuộc thi khởi nghiệp Business Challenge 2025 với chủ đề "Mekong Tech".

Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dựa trên công nghệ giải quyết các thách thức phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống cộng đồng...

Cuộc thi khởi nghiệp Business Challenge 2025 bắt đầu nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15.9 ẢNH: THANH DUY

Sinh viên các trường trong và ngoài TP.Cần Thơ đều có thể đăng ký tham dự. Hình thức thi theo đội, mỗi đội có từ 3-5 thành viên, cùng chung một đơn vị trường học.



Các đội sẽ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực như: công nghệ hóa học và sinh học (xử lý môi trường, chế phẩm vi sinh, vật liệu mới), công nghệ nông nghiệp và thực phẩm (nông nghiệp thông minh, chế biến nông sản, công nghệ bảo quản, an toàn thực phẩm), công nghệ phần mềm và trí tuệ nhân tạo (giải pháp số, tự động hóa, phân tích dữ liệu, ứng dụng AI)…

Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ công bố 15 dự án vào vòng bán kết; từ đây chọn ra 10 dự án vào vòng chung kết tranh tài cùng 3 đội khách mời đến từ Trường Ming Chi University of Technology (Đài Loan). Bên cạnh các vòng thi, sinh viên còn được tham gia workshop chuyên đề, triển lãm sản phẩm và hoạt động giao lưu quốc tế.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất (15 triệu đồng), giải nhì (7 triệu đồng), giải ba (5 triệu đồng). Ngoài ra còn có 1 giải dự án công nghệ sáng tạo (2 triệu đồng), 1 giải dự án bền vững (2 triệu đồng) và 8 giải dành cho dự án triển vọng (mỗi giải 1 triệu đồng). Thời gian nhận hồ sơ dự thi sẽ bắt đầu từ 15.9-5.10.2025.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ, tham quan các gian hàng khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ tại buổi lễ phát động cuộc thi ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Việt Tuấn, Phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết những năm qua, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành xu hướng tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với thanh niên, đặc biệt là sinh viên, khởi nghiệp không chỉ là thể hiện khát vọng cống hiến mà còn là cơ hội để vận dụng tri thức, sáng tạo công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương và đất nước.

Cuộc thi Business Challenge 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện ý tưởng, biến ước mơ khởi nghiệp thành sản phẩm cụ thể, đồng thời cũng là cầu nối để các dự án tiềm năng được ươm tạo, kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.