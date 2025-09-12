Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Công bố 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc Giải thưởng Quả cầu vàng 2025

Vũ Thơ
12/09/2025 07:56 GMT+7

20 nhà khoa học trẻ xuất sắc vừa được công bố vào TOP20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2025, trong đó có 5 nhà khoa học trẻ đang nghiên cứu, công tác tại các quốc gia có nền khoa học - công nghệ phát triển.

T.Ư Đoàn cho biết, ngày 10.9, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 đã họp và xét chọn danh sách 20 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung tuyển. Chủ trì phiên họp có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đây là những nhà khoa học trẻ tài năng, không quá 35 tuổi, đang học tập, nghiên cứu và công tác ở trong và ngoài nước trên 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin - chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

96 hồ sơ xét giải thưởng Quả cầu vàng

Theo T.Ư Đoàn, năm 2025, giải thưởng ghi nhận sức hút đặc biệt với 96 hồ sơ đăng ký, trong đó 83 hồ sơ hợp lệ, tăng 21 hồ sơ so với năm 2024. Chất lượng ứng viên được đánh giá cao với nhiều bằng sáng chế, được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín và sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Có tới 61 tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 5 cử nhân tham gia; đặc biệt, 26 ứng viên đang nghiên cứu và làm việc tại các quốc gia có nền khoa học phát triển như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Điển, Mỹ, Úc.

Công bố 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc Giải thưởng Quả cầu vàng 2025- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp

ẢNH: BTC

Hội đồng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 đã công bố danh sách 20 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung tuyển.

Đáng chú ý, trong TOP20 năm nay có 5 nhà khoa học trẻ đang công tác tại các quốc gia có nền khoa học - công nghệ phát triển. Đó là TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore), Th.S Đào Tấn Phát (ĐH Soongsil, Hàn Quốc), TS Phạm Anh Tuấn (Viện Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển), TS Trần Ngọc Vĩnh (ĐH Michigan, Mỹ) và TS Nguyễn Duy Tâm (ĐH Monash, Úc).

Sự hiện diện của các gương mặt này cho thấy Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng không chỉ là sân chơi tôn vinh tài năng trẻ trong nước, mà còn là cầu nối để gắn kết trí thức Việt Nam trên toàn cầu, khẳng định uy tín, sức lan tỏa và tinh thần hội nhập quốc tế mạnh mẽ của giải thưởng.

Hội đồng Giải thưởng sẽ tiếp tục họp vào cuối tháng 9 để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất, đề cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2025.

Danh sách TOP20 nhà khoa học trẻ ở các lĩnh vực

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, có 4 gương mặt: TS Lê Duy Dũng (Trường ĐH VinUni), TS Vũ Thái Học (Trường ĐH Thủ Dầu Một), TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) và TS Thái Mai Thành (Trường ĐH VinUni).

Ở công nghệ y - dược, 4 nhà khoa học gồm: Th.S Nguyễn Việt Anh (Trường ĐH Phenikaa), TS Mai Ngọc Xuân Đạt (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS Lương Xuân Huy (Trường ĐH Phenikaa) và TS Lê Quốc Việt (Trường ĐH Tôn Đức Thắng).

Công bố 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc Giải thưởng Quả cầu vàng 2025- Ảnh 2.

20 nhà khoa học trẻ vào vòng chung tuyển để chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất trao giải thưởng

ẢNH: BTC

Công nghệ sinh học ghi nhận 2 gương mặt: TS Đặng Thị Lệ Hằng (Viện Hàn lâm KH -CN Việt Nam) và Th.S Đào Tấn Phát (ĐH Soongsil, Hàn Quốc).

Trong lĩnh vực công nghệ môi trường, có 5 cá nhân: TS Nguyễn Hữu Tiền (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), Th.S Nguyễn Hữu Đức Tôn (Trường ĐH Cần Thơ), TS Tôn Nữ Quỳnh Trang (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS Phạm Anh Tuấn (ĐH Hoàng gia KTH, Thụy Điển) và TS Trần Ngọc Vĩnh (ĐH Michigan, Mỹ).

Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới có 5 nhà khoa học: TS Nguyễn Duy Khanh (Trường ĐH Văn Lang), Th.S Nguyễn Bá Mạnh (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), TS Phan Kế Sơn (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), TS Nguyễn Duy Tâm (ĐH Monash, Úc) và TS Nguyễn Văn Tuấn (Học viện Kỹ thuật Quân sự).

