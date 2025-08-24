Bệ phóng cho hàng ngàn doanh nghiệp khởi nghiệp thành công

Điểm đến khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM, cho biết Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM có diện tích khoảng 17.000 m2, được vận hành theo mô hình hợp tác công - tư. Tòa nhà này, tọa lạc tại 123 Trương Định. P.Xuân Hòa, được thiết kế để trở thành ngôi nhà chung của hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi các ý tưởng được ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển thành sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị thực tiễn cho xã hội.

Mô hình vận hành của trung tâm gồm 2 không gian chính. Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian dành cho các chương trình do nhà nước quản lý, là nơi thực thi và thử nghiệm chính sách mới, ươm mầm tài năng và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp xem các sản phẩm khởi nghiệp của người trẻ tại lễ khánh thành ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tầng 4 đến tầng 7 là khu vực thu hút nguồn lực tư nhân, tập trung các tổ chức ươm tạo, tăng tốc, quỹ đầu tư mạo hiểm tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tăng tốc đồng hành cùng các start-up. Trung tâm hướng đến việc cung cấp dịch vụ một cửa cho cộng đồng khởi nghiệp, từ tư vấn pháp lý sở hữu trí tuệ, tài chính, gọi vốn, tư vấn công nghệ, kết nối thị trường trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, tầng 6 của tòa nhà dành cho không gian của Trung tâm tài chính quốc tế thành phố. Theo ông Thắng, việc Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM cùng hoạt động tại ngôi nhà chung của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo là sự kết hợp hết sức ấn tượng, tạo nhiều thuận lợi cho kết nối của doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là start-up trong lĩnh vực công nghệ tài chính, quỹ đầu tư, tổ chức ươm tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ.

"Việc đưa tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM vào hoạt động là bệ phóng mới, tiếp tục khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ, thúc đẩy khát vọng vươn ra thế giới. Kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, góp phần đưa TP.HCM vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, sáng tạo, năng động nhất trong thời gian tới", ông Lâm Đình Thắng nhìn nhận.

Trải nghiệm không gian làm việc tại tòa nhà trong ngày đầu đi vào hoạt động, anh Phan Đình Long Nhật, Giám đốc Công ty TNHH AIVOS chuyên về các sản phẩm ứng dụng AI, hào hứng bày tỏ: "Mình rất thích không gian nơi này vì thật sự thoải mái. Đây sẽ là nơi mà những người trẻ khởi nghiệp như tụi mình có thể đến và cùng làm việc với nhau, cũng như kết nối được nhiều hơn với hệ sinh thái khởi nghiệp. Những người trẻ rất thích không gian mở như thế này để có năng lượng làm việc và sáng tạo".

Hơn 120 doanh nghiệp khởi nghiệp của người trẻ hội tụ tại trung tâm trong ngày đầu đi vào hoạt động ẢNH: NỮ VƯƠNG

Điểm tựa vững chắc cho mọi dự án khởi nghiệp

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM chính thức hoạt động là hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là nơi hội tụ tri thức, kết nối cộng đồng khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của thành phố.

"Với việc khánh thành tòa nhà hôm nay, chúng ta đã đặt thêm viên gạch vững chắc vào nền móng phát triển của thành phố. Đây là không gian mở, địa chỉ tin cậy, điểm tựa vững chắc cho mọi ý tưởng sáng tạo, mọi dự án khởi nghiệp và khát vọng vươn lên của người trẻ", bà Thúy nhấn mạnh.

Cũng nhân sự kiện khánh thành tòa nhà, bà Thúy cho biết TP.HCM đặc biệt hoan nghênh và mong muốn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thành phố luôn chào đón và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để đầu tư, hợp tác, chuyển giao công nghệ; cùng nhau xây dựng dự án có tầm nhìn dài hạn, mang lại giá trị tăng cao và bền vững; có thể hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu...

Những bạn trẻ trong công ty của anh Phan Đình Long Nhật trải nghiệm ngày đầu làm việc tại ngôi nhà chung của các start-up ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bà Thúy cũng kêu gọi toàn thể cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM hãy tận dụng tối đa các cơ hội, chính sách ưu đãi, những không gian làm việc và kết nối mà thành phố đang nỗ lực kiến tạo; hãy dấn thân, dám nghĩ, dám làm, biến những ý tưởng đột phá thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và thành phố.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khẳng định việc xây dựng và vận hành tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM là dấu mốc mới, là cầu nối giữa tri thức, sáng tạo và khởi nghiệp, mang tri thức vào cuộc sống sản xuất để tạo ra giá trị vượt trội. Đây là không gian hội tụ lý tưởng để ươm mầm các ý tưởng đột phá, kết nối nguồn lực và thúc đẩy quá trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

"Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM không chỉ giới hạn trong phạm vi địa lý của tòa nhà mà sẽ là trái tim liên kết khu vực rộng lớn hơn, tạo ra không gian khởi nghiệp sáng tạo ngày càng rộng lớn hơn", ông Dũng nhấn mạnh.

Một góc tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Để xây dựng một hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực sự vững mạnh, ông Dũng cho rằng cần có sự kiên định, tầm nhìn dài hạn và đặc biệt là có kế hoạch hành động, thực thi một cách bền bỉ. Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ thông qua ban hành những văn bản, cơ chế, chính sách đặc thù; tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy đầu tư nghiên cứu và phát triển, ưu đãi thuế và tài chính, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và cá nhân vào hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những cam kết rõ ràng, biến thể chế thành một lợi thế cạnh tranh của quốc gia.

"Với tầm nhìn và quyết tâm mạnh mẽ, tôi tin tưởng TP.HCM sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, trở thành một trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực, sớm ghi tên vào top 100 thành phố có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu", ông Dũng đặt niềm tin và nhắn gửi: "Chúng ta cần sự bền bỉ, không ngại khó khăn để biến những ý tưởng thành hiện thực, đưa những sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu. Đưa tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM trở thành một địa điểm quan trọng trong mạng lưới đổi mới sáng tạo của quốc gia và quốc tế. Tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực phía nam và cả nước, là nơi đặt bệ phóng cho hàng ngàn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trong thời gian tới".